İçerde'nin 3 Kadın Oyuncusu Yıllar Sonra Aynı Dizide! Teşkilat'ta Buluştular
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Teşkilat'ın yeni sezonu İçerde hayranlarını da sevindirecek bir buluşma yaşanacak. Defne karakteriyle kadroya katılan Damla Colbay, yıllar önce birlikte kamera karşısına geçtiği Bensu Soral ve Duygu Sarışın'la yeniden aynı dizide yer alacak. Colbay da bu tesadüfü “İçerde dizisinin kadınları olarak Teşkilat'ta buluştuk” sözleriyle anlattı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Teşkilat dizisinin yeni sezon kadrosuna Damla Colbay da katıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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