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İçerde'nin 3 Kadın Oyuncusu Yıllar Sonra Aynı Dizide! Teşkilat'ta Buluştular

İçerde'nin 3 Kadın Oyuncusu Yıllar Sonra Aynı Dizide! Teşkilat'ta Buluştular

Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2026 - 18:56
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Teşkilat'ın yeni sezonu İçerde hayranlarını da sevindirecek bir buluşma yaşanacak. Defne karakteriyle kadroya katılan Damla Colbay, yıllar önce birlikte kamera karşısına geçtiği Bensu Soral ve Duygu Sarışın'la yeniden aynı dizide yer alacak. Colbay da bu tesadüfü “İçerde dizisinin kadınları olarak Teşkilat'ta buluştuk” sözleriyle anlattı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Teşkilat dizisinin yeni sezon kadrosuna Damla Colbay da katıldı.

Teşkilat dizisinin yeni sezon kadrosuna Damla Colbay da katıldı.

Uzun bir aranın ardından yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, yapımda Defne karakterine hayat verecek. Birsen Altuntaş'a röportaj veren Damla Colbay, yeni projesiyle ilgili konuşurken dikkat çeken bir tesadüfe de değindi. Colbay, yıllar önce İçerde dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Bensu Soral ve Duygu Sarışın'la bu kez Teşkilat'ın kadrosunda yeniden buluşacak. Üç oyuncunun yıllar sonra aynı projede bir araya gelmesiyle ilgili mutluluğunu dile getiren Damla Colbay, “İçerde dizisinin kadınları olarak Teşkilat'ta buluştuk” dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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