Rolü İçin Bıyıklarını Kesti: Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Yeni Sezon Fotoğrafı Geldi
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Uzak Şehir'in Kaya Albora'sı Atakan Özkaya, 3. sezon için yeniden sete döndü. Yaz tatilinin ardından karakterine geri dönen genç oyuncu, bıyıklarını keserek yeni imajıyla kamera karşısına geçti. Özkaya, setten ilk paylaşımını ise “Başladık” notuyla yaptı.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir için 3. sezon çekimleri başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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