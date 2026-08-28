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Rolü İçin Bıyıklarını Kesti: Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Yeni Sezon Fotoğrafı Geldi

Rolü İçin Bıyıklarını Kesti: Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Yeni Sezon Fotoğrafı Geldi

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2026 - 17:56
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Uzak Şehir'in Kaya Albora'sı Atakan Özkaya, 3. sezon için yeniden sete döndü. Yaz tatilinin ardından karakterine geri dönen genç oyuncu, bıyıklarını keserek yeni imajıyla kamera karşısına geçti. Özkaya, setten ilk paylaşımını ise “Başladık” notuyla yaptı.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir için 3. sezon çekimleri başladı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir için 3. sezon çekimleri başladı.

Uzak Şehir'in yeni sezonu için sete dönen isimlerden biri de dizinin sevilen karakteri Kaya Albora'ya hayat veren Atakan Özkaya oldu. Yaz tatilinin ardından yeniden Kaya karakterine bürünen Atakan Özkaya, yeni sezon öncesinde imajını değiştirdi. Genç oyuncu tıraş olurken bıyıklarına da veda etti. Özkaya, Uzak Şehir'in 3. sezonundaki Kaya Albora haliyle çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu setten yaptığı paylaşımına “Başladık” notunu düştü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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