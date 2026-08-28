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Bir Dönemin Efsane Programı Şahane Pazar'ın Müjdesini Vermişlerdi: 25 Yıl Sonra İlk Prova Gerçekleşti!

Bir Dönemin Efsane Programı Şahane Pazar'ın Müjdesini Vermişlerdi: 25 Yıl Sonra İlk Prova Gerçekleşti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2026 - 15:50
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Bir dönemin pazar akşamlarını iple çekenlerin unutamayacağı programlardan Şahane Pazar, aradan geçen 25 yılın ardından yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunduğu ve bir döneme damga vuran program, bu kez televizyon ekranında değil, sahnede hayat bulacak. Hatta müjdenin gelmesinin ardından programın ilk provası bile gerçekleşti!

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1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında ekranların en sevilen eğlence programlarından biri olan Şahane Pazar döneme damga vurmuştu.

1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında ekranların en sevilen eğlence programlarından biri olan Şahane Pazar döneme damga vurmuştu.

Uygur kardeşlerin enerjisi, birbirinden eğlenceli skeçleri, yarışmaları ve ünlü konuklarıyla hafızalara kazındı. Özellikle programda oynanan oyunlar, yalnızca ekran başındaki izleyicilerin değil, çocukların da büyük ilgisini çekmişti. 

Programın en çok hatırlanan bölümleri arasında Belediye Çukuru, Bardak Oyunu ve Yüzük Oyunu gibi oyunlar yer alıyordu. Yıllar geçmesine rağmen bu oyunlar Şahane Pazar'ın simgeleri arasında kalmayı başardı. Sosyal medyada sıkça programın yeniden yapılmasını isteyen izleyicilerin ardından Uygur kardeşler isteklere kayıtsız kalamadı. Programın bir TV programı olarak değil de sahnede olacağını açıklayan Uygur kardeşler, yeniden izleyici karşısına çıkacaklarının müjdesini verdiler.

Hazırlıklar için kolları sıvayan kardeşlerden beklenen haber geldi!

Hazırlıklar için kolları sıvayan kardeşlerden beklenen haber geldi!

“Şahane Pazar Sahnede” adıyla hazırlanacak gösteride canlı orkestra, dans performansları, sürpriz konuklar ve seyircinin de dahil olacağı çeşitli bölümler yer alacak. Eski programın ruhu korunurken gösterinin bugünün izleyicisine de hitap etmesi amaçlanıyor. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler hazırlıkları hızlı tutarken ikilinin ilk provayı da gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İlk prova,  Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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