Bir Dönemin Efsane Programı Şahane Pazar'ın Müjdesini Vermişlerdi: 25 Yıl Sonra İlk Prova Gerçekleşti!
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Bir dönemin pazar akşamlarını iple çekenlerin unutamayacağı programlardan Şahane Pazar, aradan geçen 25 yılın ardından yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunduğu ve bir döneme damga vuran program, bu kez televizyon ekranında değil, sahnede hayat bulacak. Hatta müjdenin gelmesinin ardından programın ilk provası bile gerçekleşti!
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1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında ekranların en sevilen eğlence programlarından biri olan Şahane Pazar döneme damga vurmuştu.
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Hazırlıklar için kolları sıvayan kardeşlerden beklenen haber geldi!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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