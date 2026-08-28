Var mısın Yok musun'da Final Turunda Her Şeyi Kaybetti: Kutusundakini Gören Yarışmacı Gözyaşlarını Tutamadı
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Atv'nin sevilen programı Var mısın Yok musun'un son yarışmacısı Gözde Aksoy, yarışmada oldukça gergin ve duygusal anlar yaşadı. Heyecanın yüksek olduğu programda bankadan gelen 585 bin TL'lik teklifi reddeden yarışmacı kutusuna gitti. Ancak gözyaşlarını tutamadı.
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34. bölümüyle ekrana gelen Var mısın Yok musun'da 26 yaşındaki Gözde Aksoy yarıştı.
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Sık sık duygusal anlar yaşayan Gözde, yarışmaya bağlanan babası, annesi ve abisinin ardından gözyaşlarını tutamadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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