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Var mısın Yok musun'da Final Turunda Her Şeyi Kaybetti: Kutusundakini Gören Yarışmacı Gözyaşlarını Tutamadı

Var mısın Yok musun'da Final Turunda Her Şeyi Kaybetti: Kutusundakini Gören Yarışmacı Gözyaşlarını Tutamadı

Var mısın Yok musun
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2026 - 13:24
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Atv'nin sevilen programı Var mısın Yok musun'un son yarışmacısı Gözde Aksoy, yarışmada oldukça gergin ve duygusal anlar yaşadı. Heyecanın yüksek olduğu programda bankadan gelen 585 bin TL'lik teklifi reddeden yarışmacı kutusuna gitti. Ancak gözyaşlarını tutamadı.

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34. bölümüyle ekrana gelen Var mısın Yok musun'da 26 yaşındaki Gözde Aksoy yarıştı.

34. bölümüyle ekrana gelen Var mısın Yok musun'da 26 yaşındaki Gözde Aksoy yarıştı.

Küçük yaşlardan bu yana kendi otomobiline sahip olmanın hayalini kuran ve bu hayalle yarışmaya katılan Aksoy, ilk turlarda yüksek tutardaki ödüllerin büyük kısmını oyunda tutmayı başardı. Ancak 3. turda 5 milyon TL'lik kutu açılınca Gözde büyük üzüntü yaşadı.

Sık sık duygusal anlar yaşayan Gözde, yarışmaya bağlanan babası, annesi ve abisinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Sık sık duygusal anlar yaşayan Gözde, yarışmaya bağlanan babası, annesi ve abisinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

5. turda 10 TL ve 50 bin TL'lik mavi kutuları açtıran Gözde, hemen ardından 5 milyon TL değerindeki ikinci büyük ödülün olduğu kutuyu da açtırdı ve iyi giden tablo bir anda kötüye döndü. 290 bin TL'lik teklifi geri çeviren Gözde, 6. turda  500 TL ve 1 TL'lik kutuları açtırdı. Bu kez bankanın 585 bin TL'lik teklifine 'hayır' diyerek kutusuna giden Gözde, kutusundaki 25 bin TL'yi görünce hayal kırıklığına uğradı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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