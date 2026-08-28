Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın Yeni Dizisi Sevdan Bir Ateş'in Tanıtımı Yayınlandı: Yayın Günü Belli Oldu
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Show TV’nin 2026-2027 sezonunda ekrana getirmeye hazırlandığı, başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın yer aldığı yeni dönem dizilerinden Sevdan Bir Ateş, sezonun en merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Güçlü hikayesi ve Kapadokya'nın mistik dokusuyla birlikte izleyicinin merakını körükleyen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yayın günü belli olan Sevdan Bir Ateş'in tanıtımı izleyiciden tam not aldı.
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Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı ve çekimleri Kapadokya'da yapılan Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı.
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Dizide Murat Ünalmış Mirza'ya, Özge Özacar Leyla'ya, Sitare Akbaş Destan'a hayat veriyor.
Sevdan Bir Ateş 1. Tanıtımı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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