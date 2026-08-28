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Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın Yeni Dizisi Sevdan Bir Ateş'in Tanıtımı Yayınlandı: Yayın Günü Belli Oldu

Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın Yeni Dizisi Sevdan Bir Ateş'in Tanıtımı Yayınlandı: Yayın Günü Belli Oldu

Show tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2026 - 10:07
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Show TV’nin 2026-2027 sezonunda ekrana getirmeye hazırlandığı, başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın yer aldığı yeni dönem dizilerinden Sevdan Bir Ateş, sezonun en merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Güçlü hikayesi ve Kapadokya'nın mistik dokusuyla birlikte izleyicinin merakını körükleyen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yayın günü belli olan Sevdan Bir Ateş'in tanıtımı izleyiciden tam not aldı.

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Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı ve çekimleri Kapadokya'da yapılan Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı ve çekimleri Kapadokya'da yapılan Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı.

Sevdan Bir Ateş dizisinin konusu sosyal medyada merak edilmeye başlandı. Dizide Mirza ve Leyla'nın büyük aşkı, düğünlerine yalnızca birkaç saat kala Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla yarım kalıyor. Mirza, Leyla'dan tam yedi yıl boyunca haber alamıyor. Aradan geçen yılların ardından Mirza hayatını yeniden kurmaya karar veriyor ve Destan ile evlenmeye hazırlanıyor. Ancak tam bu sırada, yedi aylık yeğeni Kerem'in kaçırılmasıyla hayatı yeniden altüst oluyor. Yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza, burada yalnızca Kerem'e değil, yedi yıldır kendisinden haber alamadığı Leyla'ya da rastlıyor. Mirza, Leyla'yı ve onun yanındaki küçük Hüma'yı Suriye'den çıkarabilmek için zorlu bir mücadeleye girişirken, Kapadokya'ya döndüğünde bu kez kendi ailesiyle karşı karşıya geliyor. Böylece dizide aşk hikayesinin yanı sıra aile sırları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve düşmanlıklar da önemli bir yer tutuyor.

Dizide Murat Ünalmış Mirza'ya, Özge Özacar Leyla'ya, Sitare Akbaş Destan'a hayat veriyor.

Dizide Murat Ünalmış Mirza'ya, Özge Özacar Leyla'ya, Sitare Akbaş Destan'a hayat veriyor.

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan Sevdan Bir Ateş'in, konusunun ve afiş çekimlerinin ardından ilk tanıtımı da sonunda yayınlandı. Sevdan Bir Ateş 9 Eylül Çarşamba ilk bölümüyle ekranda olacak. Dizinin tanıtımı büyük beğeni topladı.

Sevdan Bir Ateş 1. Tanıtımı:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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