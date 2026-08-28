Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın Yeni Dizisi Sevdan Bir Ateş'in Tanıtımı Yayınlandı: Yayın Günü Belli Oldu

Sevdan Bir Ateş dizisinin konusu sosyal medyada merak edilmeye başlandı. Dizide Mirza ve Leyla'nın büyük aşkı, düğünlerine yalnızca birkaç saat kala Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla yarım kalıyor. Mirza, Leyla'dan tam yedi yıl boyunca haber alamıyor. Aradan geçen yılların ardından Mirza hayatını yeniden kurmaya karar veriyor ve Destan ile evlenmeye hazırlanıyor. Ancak tam bu sırada, yedi aylık yeğeni Kerem'in kaçırılmasıyla hayatı yeniden altüst oluyor. Yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza, burada yalnızca Kerem'e değil, yedi yıldır kendisinden haber alamadığı Leyla'ya da rastlıyor. Mirza, Leyla'yı ve onun yanındaki küçük Hüma'yı Suriye'den çıkarabilmek için zorlu bir mücadeleye girişirken, Kapadokya'ya döndüğünde bu kez kendi ailesiyle karşı karşıya geliyor. Böylece dizide aşk hikayesinin yanı sıra aile sırları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve düşmanlıklar da önemli bir yer tutuyor.