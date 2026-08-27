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Pistlerde Fırtına Gibi Esen 7 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu'ndan Sürpriz Oyunculuk Hamlesi!

Pistlerde Fırtına Gibi Esen 7 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu'ndan Sürpriz Oyunculuk Hamlesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.08.2026 - 19:47
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Henüz 7 yaşında olmasına rağmen motor sporlarında elde ettiği başarılarla adını çoktan geniş kitlelere duyuran Zayn Sofuoğlu, bu kez pistlerden çok farklı bir alanda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye şampiyonluklarının ardından uluslararası yarışlarda da kürsüye çıkan minik yetenek, kariyerine sürpriz bir yenisini daha ekledi. 

Kenan Sofuoğlu'nun yıllardır başarılarıyla hepimizi şaşırtan oğlu Zayn, şimdi de oyunculuğa adım attı. Üstelik rol alacağı yapım ve canlandıracağı karakter de belli oldu. Bakalım 7 yaşında CV'sini şimdiden dolduran Zayn'ın yeni macerası neymiş?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Motor sporları denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Kenan Sofuoğlu.

Motor sporları denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Kenan Sofuoğlu.

25 Temmuz 1983'te Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dünyaya gelen Kenan Sofuoğlu, henüz çocuk yaşlarda başlayan motosiklet tutkusunu dünya çapında bir kariyere dönüştürmeyi başardı. Supersport Dünya Şampiyonası'nda tam 5 kez dünya şampiyonu olan Sofuoğlu, bu kategoride kırılması oldukça güç bir rekora imza atarken Türkiye'de motor sporlarının tanınmasında da en büyük pay sahiplerinden biri oldu. Yarış kariyerini noktaladıktan sonra genç sporcuların yetişmesine ağırlık veren Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü gibi isimlerin kariyerlerinde de önemli rol üstlendi.

Kenan Sofuoğlu'nun özel hayatı da yıllardır yakından takip ediliyor. Sofuoğlu, 2014 yılında Hollandalı Julia Looman ile nikah masasına oturdu. Çift, 2015 yılında dünyaya gelen ilk çocukları Hamza'yı henüz birkaç aylıkken kaybederek büyük bir acı yaşadı. Ardından Mahir, Zayn, Lila ve Rayen dünyaya geldi. Sofuoğlu ve Looman bugün dört çocuklarıyla hayatlarına devam ediyor.

Fakat Sofuoğlu ailesinin çocuklarından biri var ki kendisini artık yalnızca 'Kenan Sofuoğlu'nun oğlu' olarak tanıtmamıza hiç gerek yok!

11 Nisan 2019 doğumlu Zayn Sofuoğlu'ndan bahsediyoruz tabii ki.

Daha küçücük yaşlarda motosiklet ve otomobil kullanırken çekilen görüntüleriyle tanıdığımız Zayn, yıllar içerisinde sosyal medyanın sevdiği minik bir fenomenden çok daha fazlasına dönüştü.

Henüz 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, yaşından beklenmeyecek sürüş becerileriyle uzun zamandır hepimizin ağzını açık bırakıyor.

Henüz 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, yaşından beklenmeyecek sürüş becerileriyle uzun zamandır hepimizin ağzını açık bırakıyor.

Üstelik artık ortada yalnızca sosyal medyada izlediğimiz videolar değil, gerçek şampiyonluklar var! Zayn'ın motorlarla ilişkisi neredeyse yürümeye başladığı yıllara dayanıyor desek abartmış olmayız. Motosiklet, karting ve otomobil derken birbirinden farklı araçların direksiyonuna geçen Zayn'ın özellikle yüksek performanslı otomobillerle yaptığı sürüşler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Ancak baba Kenan Sofuoğlu da bu görüntülerin arkasında ciddi bir çalışma olduğunu ve oğluna yapamayacağı ya da kendisini tehlikeye atacak hedefler vermediğini özellikle vurguluyor.

Zayn'ın yeteneğinin yalnızca sosyal medya videolarından ibaret olmadığı ise çok geçmeden ortaya çıktı. 2024 yılında Borusan Otomotiv Motorsport Karting Takımı'yla mücadele eden Zayn, henüz 5 yaşındayken MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın Micro kategorisinde genel klasman birinciliğine ulaşarak dört tekerdeki ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Babası Kenan Sofuoğlu da o dönem hedeflerinin oğlunu sağlam bir altyapıyla yetiştirerek ileride Formula 1'e hazırlamak olduğunu açıklamıştı. Ardından rota İngiltere'ye çevrildi ve Zayn burada da boş durmadı.

Nisan 2026'da İngiltere'nin Rowrah pistinde düzenlenen SuperOne Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağında Micro Max kategorisinde yarışan Zayn, hafta sonunu iki ayrı zaferle kapattı. İlk gün iki eleme yarışını ve finali kazanarak zirveye çıktı; ertesi gün aynı başarıyı tekrarlayıp üçte üç yaptı. Üstelik bunu organizasyonun en genç sporcusu olarak başardı ve kürsüde Türk bayrağıyla iki kupa kaldırdı. 2026 sezonunda IAME, Rotax ve SuperOne gibi uluslararası karting serilerinde mücadele eden Zayn'ın başarıları bununla da sınırlı kalmadı. Temmuz ayında Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MotoMini Türkiye Serisi kapsamında ANLAS MiniGP 110 kategorisinde çıktığı 4 yarışın 4'ünü de birinci bitirdi. Birincilik kupasını kendisine veren kişi ise 5 kez dünya şampiyonu olan babası Kenan Sofuoğlu'ydu.

Kısacası henüz ilkokul çağında olmasına rağmen motosikletten kartinge, Türkiye'den uluslararası pistlere uzanan Zayn'ın özgeçmişi şimdiden çoğumuzunkinden kabarık!

Henüz 7 yaşında pistlerde sayısız başarıya imza atan Zayn Sofuoğlu, şimdi de bambaşka bir alanda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor!

Henüz 7 yaşında pistlerde sayısız başarıya imza atan Zayn Sofuoğlu, şimdi de bambaşka bir alanda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor!

Motosiklet kullandı, kartingde Türkiye şampiyonu oldu, uluslararası yarışlarda kürsüye çıktı, birbirinden güçlü otomobillerin direksiyonuna geçti... Bu yaşına kadar yapmadığı şey neredeyse kalmayan ve her yeni başarısıyla hepimizi kendine hayran bırakan Zayn Sofuoğlu'ndan bu kez oyunculuk sürprizi geldi.

Müge Dağıstanlı'nın TRT kaynaklı aktardığı habere göre Zayn Sofuoğlu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Böylece bugüne kadar pistlerde görmeye alıştığımız 7 yaşındaki Zayn, ilk kez bir dizi projesiyle kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Üstelik Zayn'ın canlandıracağı karakter de belli oldu. Minik yetenek, dizide Fatih Sultan Mehmed'in torunu Şehzade Selim'in çocukluğuna hayat verecek. Başka bir deyişle ilerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak tarihe Yavuz Sultan Selim olarak geçecek hükümdarın çocukluk döneminde Zayn Sofuoğlu'nu izleyeceğiz.

Zayn'ın motor sporlarındaki başarısının arkasında yıllardır süren disiplinli bir çalışma olduğunu biliyoruz. Şimdi aynı öz güveni ve disiplini kamera karşısına nasıl taşıyacağı ise şimdiden merak konusu.

Daha 7 yaşında Türkiye ve yurt dışında aldığı kupaların yanına bir de oyunculuğu eklemeye hazırlanan Zayn'ın hızına yetişmek gerçekten zor! Bakalım pistlerde hepimizi şaşırtmaya alışkın olan Zayn Sofuoğlu, bu kez Şehzade Selim rolüyle ekran karşısında nasıl bir performans sergileyecek?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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