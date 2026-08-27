Pistlerde Fırtına Gibi Esen 7 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu'ndan Sürpriz Oyunculuk Hamlesi!
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Henüz 7 yaşında olmasına rağmen motor sporlarında elde ettiği başarılarla adını çoktan geniş kitlelere duyuran Zayn Sofuoğlu, bu kez pistlerden çok farklı bir alanda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye şampiyonluklarının ardından uluslararası yarışlarda da kürsüye çıkan minik yetenek, kariyerine sürpriz bir yenisini daha ekledi.
Kenan Sofuoğlu'nun yıllardır başarılarıyla hepimizi şaşırtan oğlu Zayn, şimdi de oyunculuğa adım attı. Üstelik rol alacağı yapım ve canlandıracağı karakter de belli oldu. Bakalım 7 yaşında CV'sini şimdiden dolduran Zayn'ın yeni macerası neymiş?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Motor sporları denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Kenan Sofuoğlu.
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Henüz 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, yaşından beklenmeyecek sürüş becerileriyle uzun zamandır hepimizin ağzını açık bırakıyor.
Henüz 7 yaşında pistlerde sayısız başarıya imza atan Zayn Sofuoğlu, şimdi de bambaşka bir alanda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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