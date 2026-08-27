Pistlerde Fırtına Gibi Esen 7 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu'ndan Sürpriz Oyunculuk Hamlesi!

25 Temmuz 1983'te Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dünyaya gelen Kenan Sofuoğlu, henüz çocuk yaşlarda başlayan motosiklet tutkusunu dünya çapında bir kariyere dönüştürmeyi başardı. Supersport Dünya Şampiyonası'nda tam 5 kez dünya şampiyonu olan Sofuoğlu, bu kategoride kırılması oldukça güç bir rekora imza atarken Türkiye'de motor sporlarının tanınmasında da en büyük pay sahiplerinden biri oldu. Yarış kariyerini noktaladıktan sonra genç sporcuların yetişmesine ağırlık veren Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü gibi isimlerin kariyerlerinde de önemli rol üstlendi.

Kenan Sofuoğlu'nun özel hayatı da yıllardır yakından takip ediliyor. Sofuoğlu, 2014 yılında Hollandalı Julia Looman ile nikah masasına oturdu. Çift, 2015 yılında dünyaya gelen ilk çocukları Hamza'yı henüz birkaç aylıkken kaybederek büyük bir acı yaşadı. Ardından Mahir, Zayn, Lila ve Rayen dünyaya geldi. Sofuoğlu ve Looman bugün dört çocuklarıyla hayatlarına devam ediyor.

Fakat Sofuoğlu ailesinin çocuklarından biri var ki kendisini artık yalnızca 'Kenan Sofuoğlu'nun oğlu' olarak tanıtmamıza hiç gerek yok!

11 Nisan 2019 doğumlu Zayn Sofuoğlu'ndan bahsediyoruz tabii ki.

Daha küçücük yaşlarda motosiklet ve otomobil kullanırken çekilen görüntüleriyle tanıdığımız Zayn, yıllar içerisinde sosyal medyanın sevdiği minik bir fenomenden çok daha fazlasına dönüştü.