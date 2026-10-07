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Kaş Yaparken Göz Çıkarmayın: Mutfak Tezgahlarını Temizlerken Asla Kullanmamanız Gereken 6 Şey

Kaş Yaparken Göz Çıkarmayın: Mutfak Tezgahlarını Temizlerken Asla Kullanmamanız Gereken 6 Şey

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 19:24
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Mutfak tezgahını temizlerken elimizin altında hangi ürün varsa onu kullanmaya oldukça alışkınız. Ancak söz konusu özellikle mermer, granit ve benzeri doğal taş tezgahlar olduğunda her temizlik ürünü aynı derecede masum değil.

Evin diğer bölümlerinde gönül rahatlığıyla kullandığımız bazı ürünler, tezgahların koruyucu yüzeyine zamanla zarar verebiliyor. Bunun sonucunda yüzeyde matlaşma, lekelenme ve eski parlaklığını kaybetme gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Üstelik listede muhtemelen mutfak tezgahınızı temizlemek için daha önce kullandığınız birkaç ürün de var. İşte tezgahınızı temizleyeyim derken ona zarar vermemek için uzak durmanız gereken 6 şey.

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Limonlu temizlik mendilleri sandığınız kadar masum olmayabilir.

Limonlu temizlik mendilleri sandığınız kadar masum olmayabilir.

Mis gibi limon kokusu, pratik kullanımı ve tek hareketle yüzeyi temizlemesi... Limonlu temizlik mendillerini mutfak tezgahında kullanmak oldukça mantıklı görünebilir. Ancak doğal taş söz konusu olduğunda durum biraz farklı.

Bu ürünlerde bulunabilen sitrik asit, tezgahın üzerindeki koruyucu kaplamayı zamanla aşındırabiliyor. Koruyucu tabaka zarar gördüğünde ise altındaki taş lekelenmeye ve dış etkenlere karşı daha savunmasız hale geliyor.

Tezgahınızın üzerinde daha önce olmayan puslu veya bulanık bölgeler fark etmeye başladıysanız kullandığınız temizlik ürünlerini yeniden gözden geçirmenizde fayda var.

“Doğal” olması uçucu yağları güvenli hale getirmiyor.

“Doğal” olması uçucu yağları güvenli hale getirmiyor.

Ev yapımı temizlik karışımlarında limon, portakal ve çay ağacı gibi uçucu yağlarla sık sık karşılaşıyoruz. Güzel kokmaları ve doğal olmaları nedeniyle yüzeylere zarar vermeyeceklerini düşünmek de oldukça kolay.

Ancak uçucu yağlar özellikle koruyucu uygulanmamış doğal taşlarda koyu lekeler bırakabiliyor. Koruyucu kaplaması bulunan yüzeylerde ise yağlı bir tabaka oluşmasına neden olabiliyor.

Üstelik bu tabaka zamanla toz ve kiri daha kolay üzerine çekebildiği için tezgahınızı temizlemek isterken tam tersi bir sonuçla karşılaşabilirsiniz.

Sihirli temizlik süngerlerini tezgahlardan uzak tutun.

Sihirli temizlik süngerlerini tezgahlardan uzak tutun.

Duvarlardaki izlerden inatçı lekelere kadar pek çok yerde kullanılan melamin, yani namıdiğer “sihirli” süngerler gerçekten etkili. Fakat tam da bu etkileri nedeniyle doğal taş tezgahlar için fazla sert kalabiliyorlar.

Bu süngerler yalnızca kiri çözen bir temizleyici gibi çalışmıyor. Hafif aşındırıcı yapıları sayesinde yüzeydeki kalıntıları fiziksel olarak da uzaklaştırıyor.

Dolayısıyla inatçı bir lekeyi çıkarırken tezgahın üzerindeki koruyucu kaplamayı ve cilayı da aşındırma riski bulunuyor. Küçük bir lekeyi ortadan kaldırayım derken çok daha kalıcı bir görüntüyle karşılaşmak mümkün.

Güçlü yağ çözücü içeren bulaşık deterjanlarına dikkat edin.

Güçlü yağ çözücü içeren bulaşık deterjanlarına dikkat edin.

Bulaşık deterjanı zaten mutfakta kullanılan bir ürün olduğu için tezgahta da güvenle kullanılabileceğini düşünmek oldukça doğal. Buradaki önemli ayrıntı ise deterjanın içeriği.

Özellikle güçlü yağ çözücü maddeler içeren formüller, doğal taşı koruyan yüzey tabakası için fazla agresif olabiliyor.

Koruyucu tabaka zamanla zarar gördüğünde tezgah da lekelenmeye ve matlaşmaya karşı daha savunmasız hale gelebiliyor. Bu nedenle günlük temizlikte güçlü formüller yerine mümkün olduğunca hafif ürünleri tercih etmek gerekiyor.

Cam temizleyiciyle gelen parlaklığa aldanmayın.

Cam temizleyiciyle gelen parlaklığa aldanmayın.

Cam temizleyiciyi tezgaha sıkıp bezle üzerinden geçtiğinizde ilk sonuç oldukça tatmin edici görünebilir. Yüzey parlar, izler kaybolur ve tezgah tertemiz görünür. Fakat bu parlaklık uzun vadede aynı şekilde kalmayabilir.

Bazı cam temizleyicilerde bulunan amonyak, doğal taşın koruyucu yüzeyine zarar verebiliyor. Düzenli kullanım sonucunda tezgahta matlaşmış, çizgili veya pürüzlü görünen bölgeler oluşabiliyor.

Kısacası cam temizleyicinin hakkını cam ve aynalarda vermek, mermer ve granit gibi tezgahları ise ona emanet etmemek daha güvenli.

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Her “çok amaçlı” temizleyici gerçekten her yüzey için uygun değil.

Her “çok amaçlı” temizleyici gerçekten her yüzey için uygun değil.

Adında “çok amaçlı” geçmesi, bir temizlik ürününün evinizdeki her yüzeyde güvenle kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Özellikle mermer ve granit gibi doğal taş tezgahlar bu konuda biraz daha seçici davranmayı gerektiriyor.

Çok amaçlı temizleyicilerin formüllerinde asitler veya güçlü yağ çözücüler bulunabiliyor. Bu maddeler de doğal taşın üzerindeki koruyucu tabakaya zarar verme riski taşıyor.

Bu nedenle ürünün etiketinde doğal taş yüzeylerde kullanıma uygun olduğu açıkça belirtilmiyorsa tezgahınızda kullanmamak daha güvenli bir tercih.

Peki mutfak tezgahını neyle temizlemelisiniz?

Aslında cevap temizlik dolabındaki onlarca üründen çok daha basit. Mermer, granit ve diğer doğal taş yüzeylerde günlük temizlik için bu yüzeylere özel olarak üretilmiş temizleyiciler tercih edilebilir. Alternatif olarak ılık su ve az miktarda hafif bulaşık deterjanı da kullanılabilir.

Burada akılda tutulması gereken en önemli nokta, daha güçlü bir ürünün her zaman daha iyi temizlik anlamına gelmediği. Tezgahınızın yüzeyini uzun süre korumak istiyorsanız asitli, aşındırıcı veya güçlü yağ çözücü ürünlerden uzak durmak ve kullanacağınız ürünün doğal taş için uygun olup olmadığını kontrol etmek en güvenli yol.

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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