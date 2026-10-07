Kaş Yaparken Göz Çıkarmayın: Mutfak Tezgahlarını Temizlerken Asla Kullanmamanız Gereken 6 Şey
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Mutfak tezgahını temizlerken elimizin altında hangi ürün varsa onu kullanmaya oldukça alışkınız. Ancak söz konusu özellikle mermer, granit ve benzeri doğal taş tezgahlar olduğunda her temizlik ürünü aynı derecede masum değil.
Evin diğer bölümlerinde gönül rahatlığıyla kullandığımız bazı ürünler, tezgahların koruyucu yüzeyine zamanla zarar verebiliyor. Bunun sonucunda yüzeyde matlaşma, lekelenme ve eski parlaklığını kaybetme gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Üstelik listede muhtemelen mutfak tezgahınızı temizlemek için daha önce kullandığınız birkaç ürün de var. İşte tezgahınızı temizleyeyim derken ona zarar vermemek için uzak durmanız gereken 6 şey.
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Limonlu temizlik mendilleri sandığınız kadar masum olmayabilir.
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“Doğal” olması uçucu yağları güvenli hale getirmiyor.
Sihirli temizlik süngerlerini tezgahlardan uzak tutun.
Güçlü yağ çözücü içeren bulaşık deterjanlarına dikkat edin.
Cam temizleyiciyle gelen parlaklığa aldanmayın.
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Her “çok amaçlı” temizleyici gerçekten her yüzey için uygun değil.
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Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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