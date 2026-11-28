Emmy'den Dönen Uzak Şehir'in Yıldızı Sinem Ünsal'dan Ödül Açıklaması
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Uzak Şehir ekibi, New York'ta düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Telenovela' kategorisinde aday oldu. Ödülü Ay Yapım imzalı Leyla dizisi alsa da dizinin başrollü oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın New York'taki heyecanı gündem olmuştu. New York dönüşünde görüntülenen Sinem Ünsal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: TV100 Magazin Hattı
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ı canlandırıyor.
Uzak Şehir, New York'ta Uluslararası Emmy'de finalist oldu.
Sinem Ünsal, New York dönüşünde "Biz ödül almış gibi kutladık" dedi.
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