New York'tan dönen Sinem Ünsal, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ödülü alamadıklarını ancak yine de ekip olarak büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyleyen Ünsal, 'Biz almış gibi kabul ettik. 84 ülkeden izleniyoruz. Almış gibi de kutladık' dedi. Ünsal ayrıca kendilerini çok güzel ekiplerin karşıladığını ve bundan çok mutlu olduklarını belirtti.

Ozan Akbaba da orada olmanın bile kendileri için çok müthiş bir şey olduğunu söyleyerek 'İnşallah bir dahakine ödülü de alırız' dedi.