Uzak Şehir'in senaryosunu kaleme alan Gülizar Irmak, Türk kültürünü uluslararası arenada temsil etmenin kendisi için ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle anlattı:

'Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Kendi ülkemizin değerlerini, geleneklerini, göreneklerini, yaşayış tarzımızı burada başka kültürlerle birleştirip onlarla sergilemek bizim için onur verici. Çok güzel bir duygu, inşallah devamını getiririz, öyle olacağını da düşünüyorum.'

Üçüncü sezonuyla ekran yolculuğuna devam eden Uzak Şehir'in önümüzdeki sezon da ekranda olup olmayacağı merak konusu.

Gülizar Irmak'ın 'İnşallah devamını getiririz, öyle olacağını da düşünüyorum' ifadeleri, dizinin geleceğine ilişkin umut verici bir açıklama olarak yorumlanabilir.

Irmak'ın sözleri doğrudan bir dördüncü sezon açıklaması olmasa da Uzak Şehir'in ekran macerasının devam etme ihtimalini akıllara getirdi.