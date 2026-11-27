Uzak Şehir 4. Sezonda da Devam Edecek mi? Senarist Gülizar Irmak'ın Emmy'deki Sözleri Dikkat Çekti
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, başarısını Türkiye sınırlarının ötesine taşıdı. Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen dizinin ekibi ödül töreninde boy gösterdi. Başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yanı sıra törene katılan senarist Gülizar Irmak da yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Irmak'ın 'İnşallah devamını getiririz, öyle olacağını da düşünüyorum' sözleri akıllara dizinin dördüncü sezonunu getirdi.
KAYNAK: AA
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Üçüncü sezonuyla ekran yolculuğunu sürdüren Uzak Şehir, başarısını uluslararası arenaya taşıdı.
Uzak Şehir'in senaristi Gülizar Irmak'ın Emmy töreninde yaptığı açıklama dikkat çekti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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