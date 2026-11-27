İsrail Tarafından Fonlandığı Bilinen Visegrad24, Batum'daki Olayları Tam Tersi Gibi Paylaştı
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Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva arasında 26 Kasım'da Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan olaylar, sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş taraftarlarının açtığı Filistin bayrakları ve pankartın ardından Gürcistan polisi tribüne biber gazıyla saldırdı, maç yaklaşık 30 dakika durdu ve yaralılar oldu. İsrail yanlısı paylaşımlarıyla bilinen Visegrad24 hesabı ise olayı, Türk taraftarların polise saldırdığı şeklinde duyurdu. Paylaşım kısa sürede çok sayıda tepki aldı.
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Visegrad24'ün arkasındaki yapı, sızdırılan belgelere dayanan bir araştırmayla daha önce gündeme gelmişti.
Visegrad24 paylaşımında olayı tam tersi gibi pazarlıyor.
"İsrail destekli haber kanalı 🤮"
“2023'ten bu yana İsrail 1000'den fazla Filistinli sporcuyu öldürdü. Buna rağmen parayla çalışan troll @visegrad24'e göre sorun Filistin bayrağı. Özgür Filistin.”
“Gürcü polisi, Türk taraftarların barışçıl davrandığı tribünlere girdiyse, bu ancak polisin Türk taraftarlara saldırdığı anlamına gelir. Bilgiyi manipüle etme girişimin çok güzel!”
“Visegrad yine her zamanki gibi 🤡 Türk karşıtı propagandan artık sadece aptalca duruyor ve kimse bu salak ajansı güvenilir ya da inanılır bulmuyor.”
“Bayraklar artık yasa dışı mı? Bu Beşiktaş'ın iç saha maçıydı ama sırf İsrail kulübü istedi diye başka bir ülkede oynanmak zorunda kaldı. Gürcü polisi Türk taraftarları maç başlamadan önce de, maç sırasında da dövdü, hepsine 30 dakika biber gazı sıktı.”
“Gerçek haber: Gürcü polisi Filistin bayrakları yüzünden taraftarlara göz yaşartıcı gaz sıkmaya ve insanlara saldırmaya başladı, taraftarlar da kendilerini savundu.”
“Olayı tam tersine çarpıtıyorsun. Polis bayrakları almaya çalıştı. Taraftarlar bayrakları vermek istemedi. Polis taraftarlara cop ve biber gazıyla saldırdı. Taraftarlar da polise karşılık verdi.”
“Bir bayrak nasıl yasa dışı olur?”
“Beşiktaş çocuklara sevgi ve dayanışma mesajıyla geldi ama nedense “çocukları öldürmeyin” mesajı saldırgan bulundu, bu talihsiz bir durum. Ben Beşiktaş taraftarı değilim ama barıştan ve çocuklardan yana duran her kulüp benim desteğimi kazanır. Beşiktaş'a saygılar, artık bir taraftarıyım.”
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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