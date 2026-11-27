WIRED dergisinde yayımlanan ve sızdırılan belgelere dayanan araştırmaya göre Polonya merkezli haber derleyicisi Visegrad24'ün ekibi, Silikon Vadisi'nden bir milyon doların üzerinde fon aldı. Belgelerde hesabın, İsrail'in tanıtım faaliyetlerinin büyük bir parçası olarak tanımlandığı aktarıldı. Kurucu Stefan Tompson'ın yakınlarına yazdığı mesajlarda, 7 Ekim sonrasında kazandıkları etkiden bağış toplamak istediğini açıkça yazdığı belirtildi.

Haberde ayrıca Tompson'ın, aralarında Sheryl Sandberg, Bill Ackman ve David Marcus'un da bulunduğu bildirilen isimlerle WhatsApp gruplarında bağlantı kurduğu ifade edildi. Potansiyel bağışçılara hazırlanan sunumlar arasında Katar'a odaklanan bir projenin de yer aldığı kaydedildi. Hesabın ayrıca Elon Musk'ın en çok etkileşime girdiği hesaplar arasında olduğu belirtildi.