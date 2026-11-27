Senin ruhunda bilgelik tanrıçası Athena'nın izleri var! Olaylara yaklaşımın, düşünme biçimin ve sorunları çözme yeteneğin seni diğer insanlardan ayırıyor. Acele kararlar vermekten hoşlanmıyor, önce seçeneklerini değerlendirip ardından harekete geçiyorsun. Senin için bilgi büyük bir güç. Yeni şeyler öğrenmek, farklı bakış açıları kazanmak ve kendini geliştirmek hayatının önemli parçaları arasında. İnsanların yalnızca söylediklerine değil, davranışlarına da dikkat ediyorsun. Bu nedenle birinin gerçek niyetini anlaman çoğu zaman uzun sürmüyor. İlişkilerinde de zekaya ve karaktere önem veriyorsun. Sadece güzel sözler duymak seni etkilemeye yetmiyor. Karşındaki insanın düşünceleri, hayata bakışı ve sana hissettirdikleri çok daha önemli. Athena'nın gölge tarafı ise aşırı analiz yapmak ve duyguları ikinci plana atmaktır. Bazen her şeyi mantık süzgecinden geçirmek yerine hislerine de kulak vermelisin. Her sorunun mantıklı bir açıklaması olmak zorunda değil.