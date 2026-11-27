Pencere çevresindeki küçük bir boşluk bile fark yaratabiliyor. Hill, banyo penceresindeki lastik contaların çürüyüp çürümediğini ya da çerçeveden ayrılıp ayrılmadığını kontrol etmeyi öneriyor. Yıpranmış contalar, pencere kapalıyken bile soğuk havanın içeri sızmasına neden olabiliyor.

Eskiyen contaları yenilemek genellikle kolay bir iş. Ancak uzman, banyonun yine de havalanmaya ihtiyacı olduğunu hatırlatarak pencerelerdeki havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerektiğini vurguluyor.