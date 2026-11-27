Buz Gibi Banyoları Isıtmak İçin Uzmandan 5 Öneri
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Kış aylarında banyoya adım atmak birçok kişi için günün en zor anlarından biri. Soğuk fayanslar, pencere kenarından sızan hava ve yetersiz yalıtım, banyonun evin diğer odalarından daha soğuk hissettirmesine yol açabiliyor. İngiliz fayans firması Waxman Ceramics'in showroom müdürü ve fayans uzmanı Richard Hill, pahalı ısıtıcılara para harcamadan banyoyu daha konforlu hale getirebilecek önerilerini Mirror'a anlattı.
Üstelik bazıları yalnızca birkaç dakika sürüyor.
Duştan sonra fayanslardaki nemi silin
Zemin fayansları ayaklarınızın ısısını çekiyor
Pencere contalarını kontrol edin
Havlupaneyi havlularla kapatmayın
Sorun zeminin altında olabilir
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