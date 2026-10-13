article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Banyodaki Siyah Küf Lekeleri Nasıl Temizlenir? Uzmanlardan 3 Öneri

Banyodaki Siyah Küf Lekeleri Nasıl Temizlenir? Uzmanlardan 3 Öneri

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 16:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Banyodaki siyah küf hem görüntüyü bozuyor hem de bazı türleri hapşırma ve cilt döküntüsü gibi alerji belirtilerine yol açabiliyor. Good Housekeeping Enstitüsü'nün temizlik uzmanları, küfü temizlemek ve geri gelmesini önlemek için adım adım yöntemler paylaştı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Duştaki küf lekeleri temizleyici beş dakika bekletilince solmaya başlıyor.

Duştaki küf lekeleri temizleyici beş dakika bekletilince solmaya başlıyor.

Küf sıcak ve nemli ortamı sevdiği için duş fayanslarında, derzlerde ve plastik duş perdelerinde kolayca çoğalıyor. Uzmanlar işe başlamadan önce gözleri ve elleri korumayı, pencereyi açıp aspiratörü çalıştırmayı öneriyor.

Küf giderici lekelere sıkıldıktan sonra beş dakikaya kadar bekletiliyor, inatçı lekeler çizmeyen bir süngerle ya da derz fırçasıyla ovalanıyor. Ardından duşun tamamı sıcak suyla duruluyor, perde de kuruması için yarıya kadar açık bırakılıyor.

Duvar ve tavandaki küf için önce deterjanlı su, ardından seyreltilmiş çamaşır suyu kullanılıyor.

Duvar ve tavandaki küf için önce deterjanlı su, ardından seyreltilmiş çamaşır suyu kullanılıyor.

Alçı ya da sıva duvar ve tavanlardaki küf, malzemeyi değiştirmeden temizlenebiliyor. Yüzey önce biraz bulaşık deterjanı katılmış suyla küçük dairesel hareketlerle siliniyor, temiz suyla durulanıp kurumaya bırakılıyor.

Ardından yaklaşık 180 mililitre çamaşır suyu 3,8 litre ılık suyla karıştırılıyor, küçük lekeler için 45 mililitre çamaşır suyunu 1 litre suya eklemek yetiyor. Lastik eldivenle sürülen karışım beş dakika bekletilip ovalanıyor, sonra ılık suyla durulanıyor. Asma tavan plakası gibi gözenekli yüzeylerde küf görülürse parçayı hemen değiştirmek daha doğru.

Küfün geri gelmemesi için evdeki nemi yüzde 50'nin altında tutmak gerekiyor.

Küfün geri gelmemesi için evdeki nemi yüzde 50'nin altında tutmak gerekiyor.

Uzmanlar küfle mücadelenin en etkili yolunun nemi kontrol etmek olduğunu söylüyor. Nem oranının yüzde 50'yi geçmemesi için nem alma cihazı kullanılabiliyor, duş sırasında kapıyı ve pencereyi açmak da aspiratörün daha iyi çalışmasını sağlıyor.

Duştan sonra perdeyi ya da kabin kapısını açık bırakmak suyun daha çabuk buharlaşmasına yardım ediyor, derzleri her yıl yeniden yalıtmak da duvar ve zemini sudan koruyor. Küflü alan yaklaşık 60'a 60 santimetreden büyükse işi bir uzmana bırakmak gerekiyor, yaygın küf daha büyük bir nem sorununun işareti olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın