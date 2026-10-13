Banyodaki Siyah Küf Lekeleri Nasıl Temizlenir? Uzmanlardan 3 Öneri

Uzmanlar küfle mücadelenin en etkili yolunun nemi kontrol etmek olduğunu söylüyor. Nem oranının yüzde 50'yi geçmemesi için nem alma cihazı kullanılabiliyor, duş sırasında kapıyı ve pencereyi açmak da aspiratörün daha iyi çalışmasını sağlıyor.

Duştan sonra perdeyi ya da kabin kapısını açık bırakmak suyun daha çabuk buharlaşmasına yardım ediyor, derzleri her yıl yeniden yalıtmak da duvar ve zemini sudan koruyor. Küflü alan yaklaşık 60'a 60 santimetreden büyükse işi bir uzmana bırakmak gerekiyor, yaygın küf daha büyük bir nem sorununun işareti olabiliyor.