Banyodaki Siyah Küf Lekeleri Nasıl Temizlenir? Uzmanlardan 3 Öneri
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Banyodaki siyah küf hem görüntüyü bozuyor hem de bazı türleri hapşırma ve cilt döküntüsü gibi alerji belirtilerine yol açabiliyor. Good Housekeeping Enstitüsü'nün temizlik uzmanları, küfü temizlemek ve geri gelmesini önlemek için adım adım yöntemler paylaştı.
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Duştaki küf lekeleri temizleyici beş dakika bekletilince solmaya başlıyor.
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Duvar ve tavandaki küf için önce deterjanlı su, ardından seyreltilmiş çamaşır suyu kullanılıyor.
Küfün geri gelmemesi için evdeki nemi yüzde 50'nin altında tutmak gerekiyor.
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