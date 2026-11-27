Anne Olmaya Hazırlanan Alina Boz, Annesi Olga Boz'la Kamera Karşısına Geçti: Güzellikleri Konuşuldu
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Alina Boz, ilk bebeğini kucaklamaya hazırlanıyor.
Alina Boz, annesi Olga Boz'la ilk kez kamera karşısına geçti.
Olga Boz'un güzelliği ve anne-kız benzerliği sosyal medyada konuşuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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