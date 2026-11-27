USB Simgesi Neden Üç Dişli Bir Mızrağa Benziyor?
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Kolların ucundaki farklı şekiller, USB'nin tek girişten pek çok cihaza bağlanabildiğini anlatıyor.
Simge, USB'nin ilk sürümü yazılırken tasarlandı.
Simgenin yanındaki ek işaretler, girişin hızını ve şarj özelliğini gösteriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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