USB'yi geliştiren şirketler, standardı tanıtmak ve sürdürmek için 1995'te USB Uygulayıcılar Forumu'nu (USB-IF) kurdu. Marka olarak korunan üç dişli logo, bu forum tarafından 1.0 sürümü hazırlanırken çizildi. İlk sürüm Ocak 1996'da yayımlandı.

Ondan birkaç ay önce, Eylül 1995'teki tanıtımda Jim Pappas sahneye fare ve klavyelerin takılı olduğu bir yığın kabloyu sürükleyerek çıktı. Elinde tek bir USB fişi tutarak bütün bunların yerini bunun alabileceğini söyledi.