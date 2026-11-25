Hadise'nin 14 Yıl Önce Milli Maçta Dans Ettiği Çocuk Ortaya Çıktı
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Hadise'nin yıllar önce A Milli Futbol Takımı'nın bir maçında sahne alırken görevli bir çocukla dans ettiği görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Maçta şarkı söyleyen Hadise'nin karşısında dans eden çocuk o günlerde viral olmuştu. Bir sosyal medya kullanıcısı, 14 yıl sonra videodaki çocuğun bugün kendi eşi olduğunu açıkladı.
Hadise, milli maçta sahne alırken görevli bir çocukla dans etti.
Yıllar önceki görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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