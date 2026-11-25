Hadise'nin yıllar önce A Milli Futbol Takımı'nın bir maçında sahne alırken görevli bir çocukla dans ettiği görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Maçta şarkı söyleyen Hadise'nin karşısında dans eden çocuk o günlerde viral olmuştu. Bir sosyal medya kullanıcısı, 14 yıl sonra videodaki çocuğun bugün kendi eşi olduğunu açıkladı.