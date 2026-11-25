Evet/Hayır Testine Göre Sosyopat Düşüncelerin Var mı?
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Herkesin zihninden zaman zaman tuhaf, karanlık veya toplumun genel kabulüne pek uymayan düşünceler geçebilir. Bazen birinin yaşadığı talihsizliğe beklediğimiz kadar üzülmeyebilir, bazen bir tartışmada karşımızdakinin duygularını ikinci plana atabilir, bazen de başkalarının asla söylemeye cesaret edemeyeceği düşünceleri içimizden geçirebiliriz.
Peki bunlar yalnızca insani düşünceler mi, yoksa senin olaylara ve insanlara yaklaşımında daha farklı bir taraf mı var?
1. Birinin başına kötü bir şey geldiğinde, çevrendeki herkes üzülürken sen bazen neden bu kadar etkilendiklerini anlamakta zorlanıyor musun?
2. Bir tartışmada haklı çıkmak için karşı tarafın hassas olduğu bir konuyu kullanmayı düşündüğün oldu mu?
3. Bir insanın sana güvenmesini sağlamak için onun duymak istediği şeyleri söyleyebileceğini düşünüyor musun?
4. Birinin başarısızlığı, özellikle sana haksızlık etmiş biriyse, içten içe seni mutlu edebilir mi?
5. Bazen insanların duygusal tepkilerini samimi bulmak yerine abartılı veya gereksiz buluyor musun?
6. Bir hata yaptığında, kimsenin öğrenmeyeceğini bilsen bile vicdan azabı çeker misin?
7. Birini kırdığını fark ettiğinde, onun üzüntüsünden çok bu durumun sana nasıl yansıyacağını düşündüğün oluyor mu?
8. Bir insanın zayıf noktalarını öğrendiğinde, bunu gerektiğinde kendi lehine kullanabileceğini düşündüğün oldu mu?
9. Bir ortamda herkesin dikkatini çekmek için kendini olduğundan farklı göstermenin yanlış olmadığını düşünüyor musun?
10. Sana yapılan bir haksızlığın karşılığını vermek için uzun süre bekleyip doğru zamanı kollayabileceğini düşünüyor musun?
Sosyopat Düşüncelere Yakın Bir Tarafın Olabilir!
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