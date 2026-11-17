Psikolojine Göre Senin En Büyük Korkun Ne?
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Herkesin içinde kolay kolay dile getiremediği, hatta bazen kendisine bile itiraf etmekten kaçındığı bir korku vardır. Kimi sevdiklerini kaybetmekten endişe eder, kimi başarısız olma ihtimalini düşünerek adım atmaktan çekinir. Bazıları hayatının kontrolünü kaybetmekten korkarken bazıları da ne yaparsa yapsın yeterince iyi olamayacağı düşüncesiyle mücadele eder.
Peki, senin davranışlarının arkasında hangi korku yatıyor?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Geleceğini düşündüğünde seni en çok hangisi endişelendiriyor?
4. Çok sevdiğin biri son zamanlarda senden uzaklaşmaya başladı. İlk düşüncen ne olur?
5. Yeni bir işe veya projeye başlayacaksın. Seni en çok ne durdurabilir?
6. Bir tartışmanın ardından en çok hangi düşünce aklında kalır?
7. Hayatında tek bir şeyi değiştirebilseydin hangisini seçerdin?
8. İnsanların senin hakkında ne düşünmesi seni daha çok rahatsız eder?
9. Bir planın son anda iptal edilirse nasıl hissedersin?
10. En çok hangi cümle seni rahatsız eder?
Terk Edilmek ve Yalnız Kalmak
Başarısız Olmak ve Potansiyelini Gerçekleştirememek
Kontrolü Kaybetmek ve Belirsizlik
Yetersiz Kalmak ve Kabul Görmemek
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