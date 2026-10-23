Evet/Hayır Testine Göre Sen Bir İlişkide 'Red Flag' misin?

Tebrikler! Görünüşe göre ilişkilerde karşı tarafın sınırlarına saygı göstermeye, iletişim kurmaya ve sorunları çözmeye önem veriyorsun. Her tartışmayı kazanmak zorunda olmadığını biliyor, partnerinin senden farklı düşünmesine alan tanıyabiliyorsun. En önemlisi, bir sorun yaşandığında karşındaki kişiyi suçlamadan önce kendi davranışlarına da bakabiliyorsun.

Bu, hiç hata yapmadığın anlamına gelmiyor. Bazen sen de kıskanabilir, alınganlık yapabilir veya yanlış bir tepki verebilirsin. Fakat önemli olan, bunları fark edebilmek ve gerektiğinde sorumluluk alabilmek. Bir ilişkide güveni oluşturan şey kusursuzluk değil, iki tarafın da birbirini anlamaya çalışmasıdır.

Yine de kendine küçük bir hatırlatma yap: İyi bir sevgili olmak için her şeye evet demek veya sürekli alttan almak zorunda değilsin. Kendi sınırlarını korumak da sağlıklı bir ilişkinin parçası. Şimdilik yeşil bayrakların dalgalanıyor ama arada bir kendini kontrol etmeyi unutma!