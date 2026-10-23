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Evet/Hayır Testine Göre Sen Bir İlişkide 'Red Flag' misin?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Bir İlişkide 'Red Flag' misin?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
23.10.2026 - 22:01
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Hepimizin ilişkilerde tahammül edemediği bazı davranışlar var. Sürekli hesap soranlar, en ufak tartışmada ortadan kaybolanlar, mesajlara bilerek geç dönenler ya da her tartışmada kendini haklı çıkarmayı başaranlar... Peki ya bir başkasında asla görmek istemediğin bu davranışlardan bazılarını sen de yapıyorsan? 

Unutma, amaç seni yargılamak değil; belki de kendinde hiç fark etmediğin bir davranışı yakalamak!

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Partnerinin mesajına geç cevap verdiğinde, nedenini öğrenmeden önce kafanda onlarca senaryo kurar mısın?

Tartışma sırasında haklı olduğunu düşünüyorsan, karşı tarafın duygularını anlamaktan çok kendini kanıtlamaya mı odaklanırsın?

Partnerinin eski sevgilisini veya sosyal medyada takip ettiği kişileri gizlice kontrol ettiğin olur mu?

Bir şeye kırıldığında, neye üzüldüğünü açıkça söylemek yerine partnerinin bunu kendiliğinden anlamasını mı beklersin?

Tartışma sırasında karşı tarafı kıskandırmak ya da ona ders vermek için bilerek soğuk davrandığın olur mu?

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Partnerinin sensiz arkadaşlarıyla plan yapması seni rahatsız eder mi?

Özür dilerken bile bir şekilde karşı tarafın hatalarını sıralamaya başlar mısın?

Partnerinin telefonunu, mesajlarını veya özel konuşmalarını kontrol etme isteği duyar mısın?

Bir tartışmada ayrılmakla tehdit ederek karşı tarafın geri adım atmasını sağlamaya çalıştığın olur mu?

Bir ilişkide kendi davranışlarının karşı tarafı nasıl etkilediğini sorgulamak yerine, çoğu zaman onun tepkilerine mi odaklanırsın?

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Green Flag'sin, Ama Melek Olduğunu da İddia Etmiyoruz!

Tebrikler! Görünüşe göre ilişkilerde karşı tarafın sınırlarına saygı göstermeye, iletişim kurmaya ve sorunları çözmeye önem veriyorsun. Her tartışmayı kazanmak zorunda olmadığını biliyor, partnerinin senden farklı düşünmesine alan tanıyabiliyorsun. En önemlisi, bir sorun yaşandığında karşındaki kişiyi suçlamadan önce kendi davranışlarına da bakabiliyorsun.

Bu, hiç hata yapmadığın anlamına gelmiyor. Bazen sen de kıskanabilir, alınganlık yapabilir veya yanlış bir tepki verebilirsin. Fakat önemli olan, bunları fark edebilmek ve gerektiğinde sorumluluk alabilmek. Bir ilişkide güveni oluşturan şey kusursuzluk değil, iki tarafın da birbirini anlamaya çalışmasıdır.

Yine de kendine küçük bir hatırlatma yap: İyi bir sevgili olmak için her şeye evet demek veya sürekli alttan almak zorunda değilsin. Kendi sınırlarını korumak da sağlıklı bir ilişkinin parçası. Şimdilik yeşil bayrakların dalgalanıyor ama arada bir kendini kontrol etmeyi unutma!

Red Flag Alarmı Çalıyor! Biraz Kendine Dönme Zamanı

Görünüşe göre ilişkilerde bazı alışkanlıkların, farkında olmadan karşı tarafı zorlayabilir. Kıskançlık, sürekli onay beklemek, özür dilemekte zorlanmak veya tartışma sırasında mesafe koyarak karşı tarafı cezalandırmak sana tanıdık geliyorsa bu davranışların ilişkin üzerindeki etkisini düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.

Burada önemli olan şu: Bir davranışın nedenini anlamak, onu haklı çıkarmak anlamına gelmez. Örneğin terk edilmekten korkuyor olabilirsin ama bu korku partnerinin özel hayatını kontrol etmene gerekçe oluşturmaz. Kırılmış olabilirsin ama bu, karşı tarafı günlerce belirsizlik içinde bırakmayı sağlıklı hâle getirmez. Duyguların geçerli olabilir; onları ifade etme biçimin ise değişebilir.

Kendini bu sonuçta bulduysan hemen savunmaya geçme. Herkesin ilişkilerinde geliştirmesi gereken yönleri vardır. Bir sonraki anlaşmazlıkta suçlamak yerine duygunu açıkça ifade etmeyi, karşı tarafın sınırlarına saygı göstermeyi ve hata yaptığında sorumluluk almayı deneyebilirsin. Çünkü gerçek değişim, “Ben böyleyim” demeyi bırakıp “Bunu daha iyi nasıl yapabilirim?” diye sormakla başlar.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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