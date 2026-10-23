Evet/Hayır Testine Göre Sen Bir İlişkide 'Red Flag' misin?
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Hepimizin ilişkilerde tahammül edemediği bazı davranışlar var. Sürekli hesap soranlar, en ufak tartışmada ortadan kaybolanlar, mesajlara bilerek geç dönenler ya da her tartışmada kendini haklı çıkarmayı başaranlar... Peki ya bir başkasında asla görmek istemediğin bu davranışlardan bazılarını sen de yapıyorsan?
Unutma, amaç seni yargılamak değil; belki de kendinde hiç fark etmediğin bir davranışı yakalamak!
Partnerinin mesajına geç cevap verdiğinde, nedenini öğrenmeden önce kafanda onlarca senaryo kurar mısın?
Tartışma sırasında haklı olduğunu düşünüyorsan, karşı tarafın duygularını anlamaktan çok kendini kanıtlamaya mı odaklanırsın?
Partnerinin eski sevgilisini veya sosyal medyada takip ettiği kişileri gizlice kontrol ettiğin olur mu?
Bir şeye kırıldığında, neye üzüldüğünü açıkça söylemek yerine partnerinin bunu kendiliğinden anlamasını mı beklersin?
Tartışma sırasında karşı tarafı kıskandırmak ya da ona ders vermek için bilerek soğuk davrandığın olur mu?
Partnerinin sensiz arkadaşlarıyla plan yapması seni rahatsız eder mi?
Özür dilerken bile bir şekilde karşı tarafın hatalarını sıralamaya başlar mısın?
Partnerinin telefonunu, mesajlarını veya özel konuşmalarını kontrol etme isteği duyar mısın?
Bir tartışmada ayrılmakla tehdit ederek karşı tarafın geri adım atmasını sağlamaya çalıştığın olur mu?
Bir ilişkide kendi davranışlarının karşı tarafı nasıl etkilediğini sorgulamak yerine, çoğu zaman onun tepkilerine mi odaklanırsın?
Green Flag'sin, Ama Melek Olduğunu da İddia Etmiyoruz!
Red Flag Alarmı Çalıyor! Biraz Kendine Dönme Zamanı
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