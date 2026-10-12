En Feminen Burçlar Belli Oldu! Bakalım Sen Listenin Neresindesin?
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azı burçlar zarafetleriyle, bazıları duygusal dünyalarıyla, bazıları ise kendilerine has çekicilikleriyle öne çıkar. Astrolojide 'feminen enerji' yalnızca görünüşle ilgili değildir; kişinin sezgileri, duygularını ifade etme biçimi, romantizmi, estetik anlayışı, inceliği ve insanlarla kurduğu bağ da bu enerjinin önemli parçalarıdır.
Peki senin burcun bu listenin neresinde?
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1. Balık
2. Terazi
3. Boğa
4. Yengeç
5. Akrep
6. Aslan
7. İkizler
8. Başak
9. Oğlak
10. Yay
11. Kova
12. Koç
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