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Senin En 'Red Flag' ve En 'Green Flag' Özelliklerin!

Senin En 'Red Flag' ve En 'Green Flag' Özelliklerin!

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
12.10.2026 - 22:01
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Hepimiz başkalarının red flag'lerini fark etmekte oldukça iyiyiz. Peki ya kendi davranışlarımız söz konusu olduğunda? Bazen kıskançlığı 'önemsiyorum', mesafeyi 'kendimi koruyorum', fazla düşünmeyi 'detaycılık' ya da kontrol etme isteğini 'ilgilenmek' olarak yorumlayabiliyoruz. Oysa ilişkilerde bizi gerçekten anlatan şey, yalnızca iyi niyetlerimiz değil, zor anlarda nasıl davrandığımız.

Bu testte vereceğin cevaplar üzerinden iletişim tarzından kıskançlık anlayışına, tartışma biçiminden özür dileme şekline kadar birçok özelliğini değerlendireceğiz.

Hazırsan başla!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Hoşlandığın kişi sana mesaj attı ama senin mesajına saatler sonra döndü. Ne düşünürsün?

3. Partnerin bir arkadaş grubuyla dışarı çıktı ve grupta senin tanımadığın insanlar da var. Tavrın ne olur?

4. Bir tartışma sırasında hatalı olduğunu fark ettin. Ne yaparsın?

5. Bir arkadaşın sana uzun zamandır anlatmak istediği bir sorununu anlatıyor. Sen nasıl davranırsın?

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6. Partnerin senden biraz yalnız kalmak istediğini söyledi. İlk tepkin ne olur?

7. Bir ilişkide seni en çok ne rahatsız eder?

8. Bir tartışmanın ardından partnerin sana "Biraz zamana ihtiyacım var" dedi. Ne yaparsın?

9. Bir ilişkide kendini güvende hissetmediğinde ne yaparsın?

10. Sence sağlıklı bir ilişkide en önemli şey nedir?

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Güven veriyorsun ama sınırlarını da ihmal ediyorsun!

Güven veriyorsun ama sınırlarını da ihmal ediyorsun!

Sen ilişkilerde karşı tarafı anlamaya çalışan, kendi hatanı kabul edebilen ve sorunları konuşarak çözmeye yatkın birisin. Partnerinin kendi alanına ihtiyaç duymasını hemen kişisel algılamıyor, herkesin ilişkide kendi hayatının da olması gerektiğini anlayabiliyorsun. Tartışmalarda yalnızca haklı çıkmaya çalışmak yerine sorunun çözülmesine odaklanman seni oldukça güvenilir bir partner haline getiriyor. Sevdiğin insanın yanında kendisini sürekli açıklamak veya savunmak zorunda kalmaması senin en güçlü taraflarından biri. Karşındaki insanı anlamaya çalışırken bazen kendini ikinci plana atabilirsin. 'Belki onun da bir nedeni vardır' diyerek seni rahatsız eden davranışları normalleştirme ihtimalin var. Özellikle sevdiğin insan söz konusu olduğunda hak ettiğinden daha fazla tolerans gösterebilirsin. Bu durum dışarıdan son derece olgun görünse de uzun vadede içinde biriktirdiğin kırgınlıklara dönüşebilir. Her şeyi anlamaya çalışmak zorunda değilsin; bazı davranışlara sadece 'Bu benim sınırım' diyebilmek de sağlıklı bir ilişki becerisidir.

Empati kurabiliyorsun ama sorunları zihninde büyütüyorsun!

Empati kurabiliyorsun ama sorunları zihninde büyütüyorsun!

Sen birinin davranışının arkasında ne olduğunu anlamaya çalışan insanlardansın. Hemen hüküm vermek yerine karşı tarafın ne hissettiğini düşünüyorsun. Yakınındaki biri bir problem yaşadığında onu dinlemen, kendi deneyimini onun üzerine dayatmak yerine önce anlamaya çalışman ilişkilerde oldukça değerli bir özellik. Ayrıca bir tartışmadan sonra sakinleşmek için zaman istemen de duygularını kontrol etmeye çalıştığını gösteriyor. Senin yanında olan biri büyük ihtimalle duygularının küçümsenmediğini hisseder. Bir mesajın geç gelmesi, ses tonundaki küçük bir değişiklik veya partnerinin normalden biraz daha mesafeli davranması zihninde uzun süre kalabilir. 'Acaba bir şey mi oldu?', 'Bana kızdı mı?', 'İlgisi mi azaldı?' gibi soruların peşinden gidebilirsin. Üstelik çoğu zaman bunu karşındaki kişiye doğrudan söylemek yerine kendi içinde çözmeye çalışırsın. Böyle olunca ortada gerçek bir problem olmadığı halde kendi kendini yorabilirsin. Sezgilerin güçlü olsa da her düşüncenin bir gerçek olmadığını hatırlaman gerekiyor. Senin ilişkilerdeki en önemli dersin, sezgi ile kaygıyı birbirinden ayırabilmek. Bir şey seni rahatsız ettiğinde günlerce analiz etmek yerine doğrudan ve sakin biçimde sormak çoğu zaman daha sağlıklı olacaktır. Çünkü sende çok güçlü bir empati var; yalnızca bu empatiyi kendine karşı da kullanman gerekiyor. Başkalarının duygularını anlamaya gösterdiğin özeni kendi duygularını anlamaya da gösterdiğinde ilişkilerde çok daha rahat edeceksin.

Çok sadıksın ama sahiplenmek ile kontrol etmek arasındaki çizgiyi aşıyorsun

Çok sadıksın ama sahiplenmek ile kontrol etmek arasındaki çizgiyi aşıyorsun

Sen bir ilişkiye girdiğinde kolay kolay yüzeyde kalmıyorsun. Sevdiğin insanı hayatının önemli bir parçası olarak görüyor, onunla ilgileniyor ve ilişkinin devam etmesi için çaba gösteriyorsun. Sadakat senin için önemli ve verdiğin değerin karşılığında aynı bağlılığı görmek istiyorsun. Sevdiğin insan zor zaman geçirirken yanında olman, ilişkinin problemlerini görmezden gelmek yerine çözmeye çalışman ve bağ kurduğun kişiden kolay kolay vazgeçmemen seni güçlü bir partner yapıyor. Senin sevginde ciddiyet ve sahiplenme var. Sevdiğin kişinin kimlerle görüştüğünü merak etmen, eski sevgilileriyle iletişimini sorgulaman veya bazı arkadaşlıklarından rahatsız olman mümkün. Bunu çoğu zaman 'Sadece önemsiyorum' şeklinde değerlendiriyorsun. Ancak karşı tarafın sosyal çevresini yönetmeye, nerede olduğunu sürekli bilmeye veya bazı insanlarla görüşmemesini istemeye başladığında bu ilgi kontrol olarak algılanabilir. Senin için önemli olan nokta şu: Birini çok sevmek, onun hayatındaki her şeyi yönetme hakkını vermez. Sen aslında oldukça güçlü bir ilişki insanısın. Sorun sevgi vermende değil, bazen kaybetme korkusunun sevginin önüne geçebilmesinde. Güven duygunu güçlendirdiğinde sahiplenici tarafın da daha sağlıklı bir hale gelecektir. Sevdiğin kişinin yanında ol ama onun yerine karar verme. Çünkü senin green flag'in olan sadakat, kontrol ihtiyacından ayrıldığı anda seni gerçekten çok iyi bir partnere dönüştürüyor.

Sınırları biliyorsun ama kontrolü kaybettiğinde huzursuz oluyorsun

Sınırları biliyorsun ama kontrolü kaybettiğinde huzursuz oluyorsun

Belirsizlik senin en sevmediğin şeylerden biri olabilir. Karşındaki insanın ne yaptığını, neden yaptığını ve ne düşündüğünü bilmediğinde zihnin hemen devreye girer. Bu nedenle bazen gereğinden fazla soru sorabilir, partnerinin davranışlarını sürekli analiz edebilir veya kontrolü yeniden kazanmak için müdahale etme ihtiyacı hissedebilirsin. Üstelik bunu kötü niyetle yapmıyorsun; çoğu zaman kendini güvende hissetmek için yapıyorsun. Fakat karşı taraf açısından bu davranışlar baskı yaratabilir.Senin için ilişkilerde en büyük gelişim alanı güvenmeyi öğrenmek ve her belirsizliği çözmeye çalışmamak. Her şeyi kontrol edemezsin ve aslında buna ihtiyacın da yok. Sana değer veren bir insanın her davranışını takip etmek zorunda kalmadan da güvende olabilirsin. Sınır koyma becerini kaybetmeden kontrol ihtiyacını azalttığında, güçlü ve mesafeli görünen tarafının altında aslında oldukça sadık ve koruyucu bir partner olduğunu daha rahat gösterebilirsin.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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