Senin En 'Red Flag' ve En 'Green Flag' Özelliklerin!
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Hepimiz başkalarının red flag'lerini fark etmekte oldukça iyiyiz. Peki ya kendi davranışlarımız söz konusu olduğunda? Bazen kıskançlığı 'önemsiyorum', mesafeyi 'kendimi koruyorum', fazla düşünmeyi 'detaycılık' ya da kontrol etme isteğini 'ilgilenmek' olarak yorumlayabiliyoruz. Oysa ilişkilerde bizi gerçekten anlatan şey, yalnızca iyi niyetlerimiz değil, zor anlarda nasıl davrandığımız.
Bu testte vereceğin cevaplar üzerinden iletişim tarzından kıskançlık anlayışına, tartışma biçiminden özür dileme şekline kadar birçok özelliğini değerlendireceğiz.
Hazırsan başla!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Hoşlandığın kişi sana mesaj attı ama senin mesajına saatler sonra döndü. Ne düşünürsün?
3. Partnerin bir arkadaş grubuyla dışarı çıktı ve grupta senin tanımadığın insanlar da var. Tavrın ne olur?
4. Bir tartışma sırasında hatalı olduğunu fark ettin. Ne yaparsın?
5. Bir arkadaşın sana uzun zamandır anlatmak istediği bir sorununu anlatıyor. Sen nasıl davranırsın?
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6. Partnerin senden biraz yalnız kalmak istediğini söyledi. İlk tepkin ne olur?
7. Bir ilişkide seni en çok ne rahatsız eder?
8. Bir tartışmanın ardından partnerin sana "Biraz zamana ihtiyacım var" dedi. Ne yaparsın?
9. Bir ilişkide kendini güvende hissetmediğinde ne yaparsın?
10. Sence sağlıklı bir ilişkide en önemli şey nedir?
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Güven veriyorsun ama sınırlarını da ihmal ediyorsun!
Empati kurabiliyorsun ama sorunları zihninde büyütüyorsun!
Çok sadıksın ama sahiplenmek ile kontrol etmek arasındaki çizgiyi aşıyorsun
Sınırları biliyorsun ama kontrolü kaybettiğinde huzursuz oluyorsun
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