Senin En 'Red Flag' ve En 'Green Flag' Özelliklerin!

Hepimiz başkalarının red flag'lerini fark etmekte oldukça iyiyiz. Peki ya kendi davranışlarımız söz konusu olduğunda? Bazen kıskançlığı 'önemsiyorum', mesafeyi 'kendimi koruyorum', fazla düşünmeyi 'detaycılık' ya da kontrol etme isteğini 'ilgilenmek' olarak yorumlayabiliyoruz. Oysa ilişkilerde bizi gerçekten anlatan şey, yalnızca iyi niyetlerimiz değil, zor anlarda nasıl davrandığımız.

Bu testte vereceğin cevaplar üzerinden iletişim tarzından kıskançlık anlayışına, tartışma biçiminden özür dileme şekline kadar birçok özelliğini değerlendireceğiz.

Hazırsan başla!