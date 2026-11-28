Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu, 3 görevli personel eşliğinde Bolu'ya günübirlik geziye götürüldü. Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı bölgesini ziyaret eden kafileden dönüş yolunda haber alınamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı araçla saat 15.00'ten itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi. Aracın, Yedigöller Milli Parkı’nın HGS çıkış sisteminden geçtikten sonra 16.30’da arvento GPS sinyalinin kesildiği bildirildi. Son GPS sinyalinin Yedigöller yakınlarındaki Kapankaya Seyir Terası çevresinden alındığı kaydedildi.Kocaeli'den geziye geldikleri Bolu’nun Yedigöller Milli Parkı bölgesinde irtibat kesilen 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplandığı bölge görüntülendi.

Saat 02.00’de açıklama yapan Bakan Göktaş, kafileye ulaşıldığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Aracın bir bataklığa saplandığını ve iletişimin sağlanamaması nedeniyle ulaşılamadığı belirtildi.