Bolu'da Çocukları Taşıyan Minibüsün Şoförü Duygulanarak O Yola Neden Girdiğini Anlattı
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Bolu'daki Yedigöller gezisinin ardından 10 kız çocuğu ile 3 görevliyi taşıyan minibüsle irtibat kesilmişti. Ekiplerin araca ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Minibüsün sürücüsü Nazif Ege de jandarma komutanlığının girişinde gazetecilerin sorularını gözyaşları içinde yanıtladı.
Şoför o anları basın mensuplarına anlattı.
Ekipler minibüse çamurlu yoldan ulaştı.
"Kendi kızımdan ayırmadım onları."
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