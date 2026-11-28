Aracın çamura saplanmasının ardından minibüste geçen saatlere de değinen Ege, çocukları üşümekten korumak için yaptıklarını şu sözlerle aktardı:

'Başka bir şey yok. Çocuklar arabadaydı zaten. Aracı çalıştırdım. Çocukları motive ettik. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda hepsini bir şekilde motive ederek aracı çalıştırıp, sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yok o konuda.'