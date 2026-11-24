Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 16 Kasım 2026'da açıkladığı kış planına göre bu sezon 68.540 kilometrelik yol ağında karla mücadele yapılacak. Çalışmalar 457 karla mücadele merkezinden yürütülüyor, sahada 14.303 personel ile 13.256 makine ve ekipman görev alıyor. Bakanlık, yol durumunu öğrenmek isteyenlerin ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi'ni, ALO 159 Yol Danışma Hattı'nı, mobil uygulamayı ya da KGM'nin internet sitesindeki güzergâh analizi programını kullanabileceğini hatırlatıyor.

KGM, hava ve yol koşullarının bölgeden bölgeye hızla değişebildiğini, yoğun kar, tipi ve buzlanmanın ekiplerin bütün çabasına rağmen yolları kapatabildiğini vurguluyor. Kurumun uyarısı açık: Kötü hava yüzünden kapatılan yol kesimlerine girmek için ısrar edilmemeli.

NWS'nin Amerikan Kızılhaçı ve FEMA ile hazırladığı kış fırtınası rehberi de aynı yerden başlıyor. Rehber yolculuğu önceden planlamayı, son hava tahminlerini kontrol edip fırtınaya yakalanmamayı öneriyor. Mümkünse yalnız yola çıkmamak, saatinizi ve güzergâhınızı birine bildirmek de rehberdeki öneriler arasında.