Kar Yağışında Yolda Mahsur Kalırsanız Ne Yapmalı? Uzmanlara Göre Hayat Kurtaran 8 Kural
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Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karın başladığı bu günlerde, kış yolculuğuna çıkacakların en çok korktuğu senaryo yolda mahsur kalmak. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ve CDC'nin önerileri, yola çıkmadan önce yol durumunu öğrenmekten araçtan uzaklaşmamaya, motoru saatte yaklaşık 10 dakika çalıştırmaktan egzozu kardan temizleyip camı aralamaya kadar net kurallar koyuyor. Görünür olmak, depoyu dolu tutmak, araçta kış kiti bulundurmak, vücut ısısını korumak ve 112'ye haber vermek de bu kuralların arasında.
Yola çıkmadan önce güzergâhtaki yol ve hava durumunu ALO 159'dan ya da KGM'nin internet sitesinden öğrenin.
Kar ve tipide mahsur kalırsanız aracınızdan uzaklaşmayın ve 112'yi arayın.
Isınmak için motoru saatte yaklaşık 10 dakika çalıştırın, sürekli çalışır halde bırakmayın.
Egzoz borusunu kardan temizleyin ve motor çalışırken camı biraz aralayın, karbonmonoksit kokusuz ve renksiz bir gaz.
Kurtarma ekiplerinin sizi görebilmesi için antene ya da kapıya renkli bir bez bağlayın.
Yakıt deposunu yolculuk boyunca dolu ya da doluya yakın tutun.
Araçta zincir, battaniye, su, yiyecek, el feneri ve kürekten oluşan bir kış kiti bulundurun.
Vücut ısınızı korumak için kollarınızı ve bacaklarınızı ara ara hareket ettirin, aşırı efordan kaçının.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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