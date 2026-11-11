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Kış Lastiği Takmayanın Cezası Belli Oldu! Pazar Günü Başlıyor, 81 İle Genelge Gidiyor

Kış Lastiği Takmayanın Cezası Belli Oldu! Pazar Günü Başlıyor, 81 İle Genelge Gidiyor

trafik Trafik Cezaları
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 17:16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi kapsamında şehirler arası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için kış lastiği dönemi bu pazar başlıyor. 15 Kasım'dan itibaren denetimlerde kış lastiği olmadan yakalanan aracın sürücüsüne kesilecek ceza da belli oldu. İçişleri Bakanlığı da uygulamaya ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine göndermeye hazırlanıyor.

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Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü başlıyor. 15 Kasım'da başlayacak uygulama, 15 Nisan 2027 tarihine kadar sürecek. 

Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?

Zorunluluk, şehirler arası yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve kamyonetleri kapsıyor. Yolcu taşımacılığında kullanılan ticari otomobiller de listede yer alıyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde tüm dingillerdeki lastiklerin; kamyonet, minibüs ve otomobil türü ticari araçlarda ise bütün lastiklerin kış lastiği olması gerekiyor.

Özel otomobil sahipleri için yasal bir zorunluluk bulunmuyor. Yine de uzmanlar, hava sıcaklığı 7 derecenin altına indiğinde yaz lastiğinin yol tutuşunu belirgin şekilde kaybettiğini hatırlatıyor ve güvenlik açısından kış lastiğini öneriyor. Kış aylarında yaşanan kazaların önemli bir kısmında mevsime uygun olmayan lastiklerin payı olduğu biliniyor.

Valiliklerin, bölgenin iklim koşullarına göre uygulama süresini başlangıçtan önce ve bitişten sonra birer ay uzatma yetkisi var. Kar yağışının erken bastırdığı doğu illerinde takvim bu nedenle farklılık gösterebiliyor.

Kış lastiği takmayana kesilecek ceza belli oldu.

Kış lastiği takmayana kesilecek ceza belli oldu.

27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun'la Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre kış lastiği zorunluluğuna uymayan aracın işletenine 6 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Geçen sezon bu tutar 5 bin 856 lira seviyesindeydi.

Denetimlerde yalnızca lastiğin türüne bakılmıyor. Kış lastiklerinin yanağında kar tanesi işareti bulunması şart. Diş derinliği ise kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobillerde 1,6 milimetreden az olamıyor.

Kış lastiği ücretleri.

Kış lastiği ücretleri.

Havaların soğumasıyla birlikte lastik bayilerinde sıra oluşmaya başladı. Bu sezon sökme-takma ücretleri jant ölçüsüne göre şöyle belirlendi:

  • 13, 14 ve 15 inç jantlar: 1.500 TL

  • 16 ve 17 inç jantlar: 1.750 TL

  • 18 inç jantlar: 2.000 TL

  • 19 inç jantlar: 2.250 TL

  • 20 inç jantlar: 2.500 TL

  • 21 inç jantlar: 3.000 TL

Yaz lastiklerini bayide saklatmak isteyenler için lastik oteli ücreti de dört lastiğin değişim bedeliyle aynı seviyede tutuluyor. Yeni lastik alacak sürücülere ise üretim tarihine mutlaka bakmaları tavsiye ediliyor; hiç kullanılmamış olsa bile depoda uzun süre bekleyen lastik zamanla performans kaybedebiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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