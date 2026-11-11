Kış Lastiği Takmayanın Cezası Belli Oldu! Pazar Günü Başlıyor, 81 İle Genelge Gidiyor

Kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü başlıyor. 15 Kasım'da başlayacak uygulama, 15 Nisan 2027 tarihine kadar sürecek.

Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?

Zorunluluk, şehirler arası yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve kamyonetleri kapsıyor. Yolcu taşımacılığında kullanılan ticari otomobiller de listede yer alıyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde tüm dingillerdeki lastiklerin; kamyonet, minibüs ve otomobil türü ticari araçlarda ise bütün lastiklerin kış lastiği olması gerekiyor.

Özel otomobil sahipleri için yasal bir zorunluluk bulunmuyor. Yine de uzmanlar, hava sıcaklığı 7 derecenin altına indiğinde yaz lastiğinin yol tutuşunu belirgin şekilde kaybettiğini hatırlatıyor ve güvenlik açısından kış lastiğini öneriyor. Kış aylarında yaşanan kazaların önemli bir kısmında mevsime uygun olmayan lastiklerin payı olduğu biliniyor.

Valiliklerin, bölgenin iklim koşullarına göre uygulama süresini başlangıçtan önce ve bitişten sonra birer ay uzatma yetkisi var. Kar yağışının erken bastırdığı doğu illerinde takvim bu nedenle farklılık gösterebiliyor.