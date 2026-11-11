Kış Lastiği Takmayanın Cezası Belli Oldu! Pazar Günü Başlıyor, 81 İle Genelge Gidiyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi kapsamında şehirler arası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için kış lastiği dönemi bu pazar başlıyor. 15 Kasım'dan itibaren denetimlerde kış lastiği olmadan yakalanan aracın sürücüsüne kesilecek ceza da belli oldu. İçişleri Bakanlığı da uygulamaya ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine göndermeye hazırlanıyor.
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
Kış lastiği takmayana kesilecek ceza belli oldu.
Kış lastiği ücretleri.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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