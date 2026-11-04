2027 Trafik Cezaları Kalem Kalem Belli Oldu: Kırmızı Işık 6 Bin 391 Liraya, Drift 178 Bin 962 Liraya Çıkıyor
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Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı 1 Ocak 2027'den itibaren trafik cezalarına da yansıyacak. Başka bir yasal değişiklik yapılmazsa kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde telefon kullanma cezası 5 bin liradan 6 bin 391 liraya, drift ve sahte plaka cezası ise 140 bin liradan 178 bin 962 liraya çıkacak. Hız ihlallerinde tutarlar 2 bin 556 liradan başlıyor, 38 bin 349 liraya kadar uzanıyor.
Kırmızı ışık ve cep telefonu cezası 5 bin liradan 6 bin 391 liraya yükseliyor.
Emniyet şeridini ihlal eden sürücü 25 bin 566 lira ödeyecek.
Makas atmanın cezası 115 bin 47 lira, drift ve sahte plakanın bedeli 178 bin 962 lira.
Ehliyeti iptal edilmiş sürücüye 255 bin 660 lira, alkollü sürücüye 31 bin 957 lira ceza kesilecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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