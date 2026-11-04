2027 Trafik Cezaları Kalem Kalem Belli Oldu: Kırmızı Işık 6 Bin 391 Liraya, Drift 178 Bin 962 Liraya Çıkıyor

Sürücüleri en çok ilgilendiren iki ihlal, kırmızı ışıkta geçmek ve araç kullanırken telefonla konuşmak, ilk seferde bugün 5 bin lira. 2027'de ikisi de 6 bin 391 lirayı bulacak. Kırmızı ışığı bir yıl içinde art arda ihlal edenleri daha ağır bir tablo bekliyor: altıncı ihlalde ceza 80 bin liradan 102 bin 264 liraya çıkıyor.

Kasksız motosiklet kullanmanın cezası 2 bin 500 liradan 3 bin 195 liraya, muayenesiz araçla yola çıkmanın bedeli 2 bin 719 liradan 3 bin 475 liraya yükselecek. Basit usulsüz park cezası 1.246 liradan 1.592 liraya çıkacak. Okul ve işaretli yaya geçitlerinde yayaya yol vermeyenler bugün 5 bin 662 lira ödüyor; yeni tutar 7 bin 237 lira.