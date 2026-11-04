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2027 Trafik Cezaları Kalem Kalem Belli Oldu: Kırmızı Işık 6 Bin 391 Liraya, Drift 178 Bin 962 Liraya Çıkıyor

2027 Trafik Cezaları Kalem Kalem Belli Oldu: Kırmızı Işık 6 Bin 391 Liraya, Drift 178 Bin 962 Liraya Çıkıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 07:32
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Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı 1 Ocak 2027'den itibaren trafik cezalarına da yansıyacak. Başka bir yasal değişiklik yapılmazsa kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde telefon kullanma cezası 5 bin liradan 6 bin 391 liraya, drift ve sahte plaka cezası ise 140 bin liradan 178 bin 962 liraya çıkacak. Hız ihlallerinde tutarlar 2 bin 556 liradan başlıyor, 38 bin 349 liraya kadar uzanıyor.

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Kırmızı ışık ve cep telefonu cezası 5 bin liradan 6 bin 391 liraya yükseliyor.

Kırmızı ışık ve cep telefonu cezası 5 bin liradan 6 bin 391 liraya yükseliyor.

Sürücüleri en çok ilgilendiren iki ihlal, kırmızı ışıkta geçmek ve araç kullanırken telefonla konuşmak, ilk seferde bugün 5 bin lira. 2027'de ikisi de 6 bin 391 lirayı bulacak. Kırmızı ışığı bir yıl içinde art arda ihlal edenleri daha ağır bir tablo bekliyor: altıncı ihlalde ceza 80 bin liradan 102 bin 264 liraya çıkıyor.

Kasksız motosiklet kullanmanın cezası 2 bin 500 liradan 3 bin 195 liraya, muayenesiz araçla yola çıkmanın bedeli 2 bin 719 liradan 3 bin 475 liraya yükselecek. Basit usulsüz park cezası 1.246 liradan 1.592 liraya çıkacak. Okul ve işaretli yaya geçitlerinde yayaya yol vermeyenler bugün 5 bin 662 lira ödüyor; yeni tutar 7 bin 237 lira.

Emniyet şeridini ihlal eden sürücü 25 bin 566 lira ödeyecek.

Emniyet şeridini ihlal eden sürücü 25 bin 566 lira ödeyecek.

Acil durum şeridi ya da banketi kullananlara kesilen ceza 20 bin liradan 25 bin 566 liraya yükseliyor. Hız sınırı aşımları da dokuz kademeli bir tabloyla zamlanıyor.

Sınırın ne kadar aşıldığına göre değişen hız cezaları 2026'da 2 bin ile 30 bin lira arasındaydı. 2027'de bu aralık 2 bin 556 lira ile 38 bin 349 lira olacak. Yani en ağır hız ihlali tek seferde 8 bin 349 lira daha pahalıya mal olacak.

Makas atmanın cezası 115 bin 47 lira, drift ve sahte plakanın bedeli 178 bin 962 lira.

Makas atmanın cezası 115 bin 47 lira, drift ve sahte plakanın bedeli 178 bin 962 lira.

Listenin üst basamaklarında bilinen ihlaller var. Tescilli bir aracı plakasız kullanmak ilk seferde 46 bin liradan 58 bin 801 liraya çıkıyor. Tehlikeli şekilde makas atanlar 90 bin lira yerine 115 bin 47 lira ödeyecek.

Drift yapmak ve sahte plaka kullanmak ise 140 bin liradan 178 bin 962 liraya yükselen en ağır kalemler arasında. Bu rakamlar ilk ihlale ait; tekrarında cezalar artmaya devam ediyor.

Ehliyeti iptal edilmiş sürücüye 255 bin 660 lira, alkollü sürücüye 31 bin 957 lira ceza kesilecek.

Ehliyeti iptal edilmiş sürücüye 255 bin 660 lira, alkollü sürücüye 31 bin 957 lira ceza kesilecek.

Alkollü araç kullanmanın ilk ihlalde cezası 25 bin liradan 31 bin 957 liraya yükselecek. Sürücü belgesi iptal edilmiş biri direksiyona geçerse bu kez 200 bin lira yerine 255 bin 660 lira ödeyecek.

En yüksek tutar ise araçtan inip bir kişiye saldıran ya da başka bir aracı ısrarla kovalayan sürücüye ait: 180 bin lira olan ceza 230 bin 94 liraya çıkıyor. Tablolarda yalnızca idari para cezaları yer alıyor; ehliyete el koyma, ehliyet iptali ve araç bağlama gibi yaptırımlar ayrıca uygulanıyor. Yeni tutarların 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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