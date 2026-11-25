Burcundaki Plüton bugün arkadaşlar evindeki Güneş'le uyumlu bir açı kuruyor ve sosyal çevrende güçlü bir yenilenme rüzgârı esiyor. Bir dostunla yaptığın derin bir sohbet ya da yeni katıldığın bir topluluk, hayatına uzun soluklu bir katkı sağlayabilir.

Sabah saatlerinde Ay aşk ve yaratıcılık evinde ilerliyor; Venüs ve Jüpiter'le kurduğu uyumlu açılar keyfini yerine getiriyor. Aynı evdeki yönetici gezegenin Uranüs de Güneş'le karşıt açıda; bu da aşk hayatında sürprizlere kapı aralıyor. Bekarsan, hiç beklemediğin bir ortamda biri ilgini çekebilir. Partnerin varsa, rutini kıran sıra dışı bir aktivite ikinize de iyi gelir.

Öğleden sonra Ay günlük işler evine geçiyor, Mars da ortak kaynaklar evine yerleşiyor. Ortak harcamalar, krediler ya da vergiler gibi konular önümüzdeki haftalarda gündeme gelebilir. Bugün bu konularla ilgili küçük notlar almak yeterli; akşamı dinlenmeye ayır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…