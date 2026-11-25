Bugün kalbinin pencereleri öğleden sonra ardına kadar açılıyor. Ay aşk ve yaratıcılık evine adım atıyor ve sana duygularını ifade etmen için zarif bir sahne hazırlıyor. Bir şiir, bir resim, bir şarkı… İçinde ne varsa dışarı akmak istiyor. Sabah saatlerinde ise Ay ev ve aile bölgende Venüs'le uyumlu; güne evde huzurlu bir başlangıç yapıyorsun.

Mars bugün ilişkiler evine geçiyor. Önümüzdeki haftalarda ilişkilerinde daha net, daha kararlı adımlar atacaksın. Bekarsan, birinin sana karşı açık ve cesur ilgisi seni şaşırtabilir; bu ilgiyi kucakla. Partnerin varsa, birlikte bir karar almak için uygun bir döneme giriyorsunuz.

Akşama doğru Ay'ın para evindeki Neptün'le kurduğu gergin açı, harcamalarında biraz dalgın davranmana yol açabilir. Duygusal alışverişlerden uzak durman yeterli; gerisi kendiliğinden yoluna girer. Günü sevdiğin bir film ve sıcak bir battaniyeyle kapat.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…