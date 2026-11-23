Sevgili Balık, bu akşam ev ve aile evinde gerçekleşen Dolunay, kalbinin en yumuşak köşesine dokunuyor. Yuvana, ailene ya da köklerine dair bir duygu tamamlanıyor; belki bir aile üyesiyle aranızdaki bir mesele tatlıya bağlanıyor, belki de evinde yapmak istediğin bir değişiklik netleşiyor. Uranüs'ün etkisiyle evde sürpriz bir ziyaret de olabilir.

Gece saatlerinde kariyer evindeki Güneş, para evinde ilerleyen yönetici gezegenin Neptün'le uyumlu bir açı kuruyor. Sezgilerini kazancına taşıyabileceğin, yaratıcı bir fikrin değer gördüğü bir dönem başlıyor. Sabah saatlerinde iletişim evindeki Ay'ın günlük düzen evindeki Mars ve Jüpiter'e kare açı yapması, iş temponu biraz hızlandırabilir; bir yapılacaklar listesi seni rahatlatır.

Bekar Balıklar için ailenden birinin tanıştıracağı biri ilgini çekebilir. Partnerli Balıklar ise partneriyle evde mum ışığında bir akşam yemeği hazırlayarak ruhlarını buluşturabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…