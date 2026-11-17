Ay bugün senin burcunda sevgili Balık ve dünya sanki senin ritminde akıyor. Sezgilerin keskin, hayal gücün her zamankinden zengin, kalbin ise açık. Uzun zamandır içinde taşıdığın bir duyguyu ya da hayali bugün kendine itiraf edebilirsin. Sabah saatlerinde Ay ile Uranüs arasındaki kare, evde ya da ailede küçük bir değişikliğe uyum sağlamanı isteyebilir; akışa bırakırsan bu sürpriz sana yeni bir kapı açar.

Öğleden sonra Ay ile Merkür arasındaki uyumlu açı, ufkunu genişletiyor. Bir eğitim, bir yolculuk planı ya da ilham veren bir sohbet zihnini aydınlatabilir. Gündelik işler evindeki Mars ve Jüpiter sayesinde iş yükün artsa da enerjin bunu kaldıracak kadar yüksek. Yine de bedenini dinlemeyi ve gerektiğinde mola vermeyi unutma.

Bekar bir Balık'san, çekiciliğin bugün çok etkileyici; seni anlamaya çalışan biri dikkatini çekebilir. Partnerliysen, duygularını paylaştığın an ikiniz arasında şiirsel bir yakınlık oluşacak. Akşam müzik, resim ya da yazı gibi yaratıcı bir uğraş ruhuna iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…