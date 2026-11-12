Sevgili Balık, bugün hayallerine ortak olacak insanlar etrafında! Ay Oğlak'ta, arkadaşlık ve umutlar evinde ilerliyor. Bir grup buluşması, bir arkadaşınla yapacağın ilham verici bir sohbet ya da bir topluluk etkinliği sana yeni kapılar açabilir.

Sabah Ay'ın Merkür'le uyumlu açısı yeni bir şey öğrenmek ya da uzaklarla ilgili bir plan yapmak için güzel bir zemin hazırlıyor. Akşam Merkür'ün keşif evinde düz harekete geçmesiyle ertelenmiş bir seyahat, bir başvuru ya da bir eğitim planı yeniden yoluna giriyor. Öğleden sonra bütçeyle ilgili küçük bir hesap yapman gerekebilir; dikkatli olursan her şey dengede kalacak.

Gece Venüs de paylaşım ve derin bağlar evinde düz harekete geçiyor. Duygusal hayatında derin bir rahatlama başlıyor. Partnerli Balık, sevdiğiyle aralarındaki güvenin yeniden güçlendiğini hissedecek. Bekar Balık ise ruhuna dokunan biriyle anlamlı bir bağ kurmaya çok yakın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…