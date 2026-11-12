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13 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 13 Kasım Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün hayallerine ortak olacak insanlar etrafında! Ay Oğlak'ta, arkadaşlık ve umutlar evinde ilerliyor. Bir grup buluşması, bir arkadaşınla yapacağın ilham verici bir sohbet ya da bir topluluk etkinliği sana yeni kapılar açabilir.

Sabah Ay'ın Merkür'le uyumlu açısı yeni bir şey öğrenmek ya da uzaklarla ilgili bir plan yapmak için güzel bir zemin hazırlıyor. Akşam Merkür'ün keşif evinde düz harekete geçmesiyle ertelenmiş bir seyahat, bir başvuru ya da bir eğitim planı yeniden yoluna giriyor. Öğleden sonra bütçeyle ilgili küçük bir hesap yapman gerekebilir; dikkatli olursan her şey dengede kalacak.

Gece Venüs de paylaşım ve derin bağlar evinde düz harekete geçiyor. Duygusal hayatında derin bir rahatlama başlıyor. Partnerli Balık, sevdiğiyle aralarındaki güvenin yeniden güçlendiğini hissedecek. Bekar Balık ise ruhuna dokunan biriyle anlamlı bir bağ kurmaya çok yakın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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