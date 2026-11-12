Sevgili Koç, haftayı bir lider gibi kapatıyorsun! Ay bugün Oğlak'ta, kariyer evinde ilerliyor ve iş hayatındaki görünürlüğünü artırıyor. Bir toplantıda sözün dinleniyor, emeğin fark ediliyor. Haftanın son iş gününde yarım kalan bir işi bitirmek sana büyük bir tatmin duygusu verecek.

Öğleden sonra kendine biraz fazla yüklendiğini hissedebilirsin. Her şeyi bugün halletmek zorunda değilsin; birkaç maddeyi Pazartesi'ye bırakmak sana nefes aldıracak. Akşam ise güzel bir haber var: Merkür düz harekete geçiyor ve paylaşım evinde bir süredir askıda kalan bir konu, belki ortak bir ödeme ya da birinden beklediğin cevap, nihayet çözülmeye başlıyor.

Aşkta da müjde kapıda. Gece Venüs de ilişkiler evinde düz harekete geçiyor. Partnerli Koç, sevdiğiyle aradaki belirsizliklerin dağıldığını hissedecek. Bekar Koç ise hafta sonuna kalbi açık ve hafiflemiş olarak giriyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…