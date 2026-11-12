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13 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 13 Kasım Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftayı bir lider gibi kapatıyorsun! Ay bugün Oğlak'ta, kariyer evinde ilerliyor ve iş hayatındaki görünürlüğünü artırıyor. Bir toplantıda sözün dinleniyor, emeğin fark ediliyor. Haftanın son iş gününde yarım kalan bir işi bitirmek sana büyük bir tatmin duygusu verecek.

Öğleden sonra kendine biraz fazla yüklendiğini hissedebilirsin. Her şeyi bugün halletmek zorunda değilsin; birkaç maddeyi Pazartesi'ye bırakmak sana nefes aldıracak. Akşam ise güzel bir haber var: Merkür düz harekete geçiyor ve paylaşım evinde bir süredir askıda kalan bir konu, belki ortak bir ödeme ya da birinden beklediğin cevap, nihayet çözülmeye başlıyor.

Aşkta da müjde kapıda. Gece Venüs de ilişkiler evinde düz harekete geçiyor. Partnerli Koç, sevdiğiyle aradaki belirsizliklerin dağıldığını hissedecek. Bekar Koç ise hafta sonuna kalbi açık ve hafiflemiş olarak giriyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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