Sevgili Koç, haftaya Pazartesi sabahı çok güzel bir destekle başlıyorsun: Güneş, burcunda ilerleyen Satürn'le uyumlu bir açı yapıyor. Bir süredir yavaş ilerleyen, sabır isteyen bir hedefin varsa, bu hafta ona dair ilk somut ilerlemeyi görebilirsin. Güneş'in uzak yolculuklar ve öğrenme evinde olması da ufkunu genişletiyor; bir eğitim, bir seyahat planı ya da yeni bir bakış açısı seni heyecanlandırabilir.

Yönetici gezegenin Mars, iş ve günlük düzen evinden Cuma gecesi Uranüs'le gergin bir açı yapıyor. Planların son dakikada değişebilir ya da bir iş arkadaşından beklemediğin bir mesaj gelebilir. Telaşlanmana gerek yok; bu küçük sarsıntı aslında seni daha pratik bir çözüme yönlendiriyor. Cuma öğle saatlerinde Venüs'ün ortak kaynaklar ve yakınlık evine geçmesiyle de duygusal bağların derinleşmeye başlıyor.

Bekar Koçlar için hafta sonu, yüzeysel sohbetler yerine gerçekten derin bağ kurabileceğin biriyle tanışma ihtimali taşıyor. Partnerli Koçlar ise birlikte alınacak bir kararı ya da ortak bir bütçeyi konuşmak için Cumartesi gününü değerlendirebilir. Pazar günü Merkür'ün yolculuk evine geçmesi, yeni haftaya ilham dolu fikirlerle girmeni sağlıyor; aklına gelen planları bir kenara not et.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…