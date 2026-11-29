Carl Sagan Sözleri: Kozmos'tan Soluk Mavi Nokta'ya Kaynağıyla 16 Alıntı
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1977'de Newsweek'te çıkan bir Carl Sagan portresinin son cümlesi, yıllar içinde Sagan'ın en çok paylaşılan sözüne dönüştü: 'Bir yerlerde inanılmaz bir şey keşfedilmeyi bekliyor.' Cümleyi Sagan değil, yazıyı kaleme alan muhabir Sharon Begley kurmuştu. Aşağıdaki 16 söz ise Sagan'ın kendi kitaplarından ve röportajlarından, her birinin kaynağı ve yılı yanında.
1. Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt ister.
2. Bazı dahilerle alay edilmiş olması, alay edilen herkesin dahi olduğunu göstermez.
3. Kozmos, var olan, var olmuş ve var olacak olan her şeydir.
4. Hayal gücü bizi çoğu zaman hiç var olmamış dünyalara götürür. Ama o olmadan hiçbir yere gidemeyiz.
5. Acı gerçeği, en sevdiği yanılsamalara tercih etti.
6. Sıfırdan elmalı turta yapmak istiyorsanız önce evreni icat etmeniz gerekir.
7. Kozmik açıdan bakınca her birimiz değerliyiz. Biri sizinle aynı fikirde değilse bırakın yaşasın. Yüz milyar galakside onun bir eşini daha bulamazsınız.
8. Kökenimizi düşünmeye başladık: Yıldızları düşünen yıldız tozuyuz.
9. Bizim gibi küçük canlılar bu uçsuz bucaksızlığa ancak sevgiyle katlanabilir.
10. Bilimi anlatmamak bana akla ters geliyor. Âşık olduğunuzda bunu bütün dünyaya söylemek istersiniz.
11. Şu noktaya bir daha bakın. Burası. Evimiz. Biziz.
12. Gün batımını biraz tanımak, onun romantizminden hiçbir şey eksiltmez.
13. Tarihin en acı derslerinden biri şu: Yeterince uzun süre kandırılırsak, kandırıldığımızı gösteren her kanıtı reddetmeye başlarız.
14. Bu bir felaket reçetesi. Bir süre idare edebiliriz ama cehaletle gücün bu yanıcı karışımı er ya da geç yüzümüzde patlayacak.
15. Şüpheci sorular soramazsak, yolumuza çıkan ilk siyasi ya da dini şarlatanın eline düşeriz.
16. Ben onu hiç söylemedim. Gerçekten.
Sizce bu listeden hangisi bir sonraki paylaşımınıza girmeli: elmalı turta tarifi mi, Palyaço Bozo dersi mi?
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