1977'de Newsweek'te çıkan bir Carl Sagan portresinin son cümlesi, yıllar içinde Sagan'ın en çok paylaşılan sözüne dönüştü: 'Bir yerlerde inanılmaz bir şey keşfedilmeyi bekliyor.' Cümleyi Sagan değil, yazıyı kaleme alan muhabir Sharon Begley kurmuştu. Aşağıdaki 16 söz ise Sagan'ın kendi kitaplarından ve röportajlarından, her birinin kaynağı ve yılı yanında.