Sevgili Oğlak, yönetici gezegenin Satürn ev ve aile evinde, geri hareketinin son günlerini yaşıyor ve düz harekete dönmeye hazırlanıyor. Bu hafta, uzun süredir üzerinde düşündüğün bir aile meselesinin ya da evle ilgili bir kararın netleştiğini hissedebilirsin. Pazartesi sabahı Güneş'in Satürn'le uyumlu açısı, sessizce yaptığın planların doğru yolda olduğunu gösteriyor.

Perşembe günü Ay kariyer evinde ilerliyor ve Satürn'le karşı karşıya geliyor. İş ve ev arasında bir tercih yapman gerekiyor gibi gelebilir. Aslında iki tarafı da idare edebilecek bir orta yol var; aceleci olma, durumu bir gün bekletmek sana zaman kazandırır. Akşama doğru Ay'ın Güneş'le uyumlu açısı, gün içindeki gerginliği yumuşatıyor ve iş yerindeki bir başarının takdir görmesini sağlayabilir.

Bekar Oğlaklar için hafta sonu, Venüs'ün arkadaşlar evine geçmesiyle sosyal ortamlarda hoş bir tanışmaya açık. Partnerli Oğlaklar ise ortak arkadaşlarla yapılacak bir buluşmada ilişkinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha görecek. Pazar günü planlarını gözden geçir; yeni haftaya stratejik bir başlangıç yapmak senin elinde.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…