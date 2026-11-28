Sevgili Oğlak, yönetici gezegenin Satürn ev ve aile evinde geri hareketine devam ederken Yay'daki Güneş'le uyumlu bir üçgene yaklaşıyor. Bu açı geçmişle ilgili bir konuyu sakin ve olgun bir şekilde kapatmana yardım ediyor. Bugün evinle, ailenle ya da köklerinle ilgili ertelediğin bir düzenlemeyi ele almak için uygun bir gün.

Ay'ın gün boyu Aslan'da, ortak kaynaklar evinde ilerlemesi maddi ve duygusal paylaşımları gündeme getiriyor. Ortak bir hesap, bir borç-alacak meselesi ya da aile içi bir bütçe kararı varsa bugün açık ve net bir konuşmayla çözülebilir. Stratejik bakış açın burada en büyük kozun olacak.

Mars'ın Başak'ta, keşif ve öğrenme evinde ilerlemesi de içindeki merakı canlandırıyor. Bekar Oğlaklar, farklı bir kültürden ya da ortamdan biriyle yapılacak derin bir sohbet etkileyici olabilir. Partnerli Oğlaklar, partnerinle duygusal yakınlığı artıracak dürüst bir konuşma aranızdaki bağı derinleştirecek. Akşam saatlerini dinlenmeye ayırırsan haftaya güçlü başlarsın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…