Sevgili Oğlak, haftanın ilk günü tam senin günün. Kariyer evinde ilerleyen Venüs, iş hayatında sana zarif bir destek veriyor. Bugün yöneticinle ya da iş çevrendeki önemli biriyle kuracağın sıcak iletişim, ileride işine yarayacak bir köprü kurabilir. Profesyonel görünümüne küçük bir özen göstermek bile fark yaratır.

Ay aşk ve yaratıcılık evinde, Boğa burcunda dolaşıyor. Sabah saatlerinde sosyal çevre evindeki Merkür'le karşılaşması, bir arkadaşından gelecek eğlenceli bir mesajla güne gülümseyerek başlamanı sağlayabilir. İş temposunun arasında kendine küçük keyif anları yaratmayı unutma; bu, verimini düşürmez, tam tersine artırır.

Yarın akşam günlük düzen ve sağlık evinde gerçekleşecek Dolunay, alışkanlıklarını gözden geçirmen için güzel bir fırsat sunacak. Bekar Oğlaklar için bugün çekiciliğin yüksek; bir davete evet demek hoş bir sürprize dönüşebilir. Partnerli Oğlaklar ise iş çıkışı partneriyle küçük bir randevu planlayarak haftaya romantik bir başlangıç yapabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…