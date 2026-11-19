Sevgili Oğlak, bugün yönetici gezegenin Satürn, gecenin ilerleyen saatlerinde Ay'la buluşuyor ve bu buluşma ev ve aile alanında gerçekleşiyor. Gün boyunca dikkatin evine, ailene ve köklerine yönelebilir. Evde yapılması gereken bir düzenleme, bir aile meselesi ya da taşınma gibi bir plan bugün gündeminde olabilir. Bunlara sakin ve stratejik bir şekilde yaklaşman en doğrusu.

Kariyer evinde ilerleyen Venüs, iş hayatında sana zarif bir destek veriyor. İş yerinde ilişkilerini güçlendirmek, bir müşteriyle ya da yöneticiyle iyi bir bağ kurmak için uygun bir gün. Sosyal çevreni yöneten alandaki Güneş ve Merkür de doğru kişilerle iletişim kurmanı destekliyor. Pratik bir öneri: Bu akşam, gelecek hafta için ev ve iş dengesini gözeten küçük bir plan yap.

Duygusal anlamda bugün güven ve aidiyet önemli. Partnerin varsa, evde birlikte sakin bir akşam geçirmek size iyi gelecek. Bekarsan, kendini güvende hissettiğin ortamlarda daha rahat açılacaksın; aceleye gerek yok, doğru kişi sana zaten yaklaşacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…