Bugün iletişim evine geçen Ay, sevgili Oğlak, senin ağırbaşlı duruşuna biraz esneklik ve yumuşaklık katıyor. Kısa yazışmalar, telefon görüşmeleri ve yakın çevrenle yapacağın sohbetler gün boyu gündeminde olacak. Öğleden sonra Ay ile arkadaşlar evindeki Merkür arasındaki uyumlu açı, bir fikri doğru kişilere doğru zamanda iletmen için harika bir fırsat sunuyor.

Yönetici gezegenin Satürn, Koç burcunda geri hareketini sürdürüyor. Ev, aile ya da temel düzeninle ilgili eski bir konuyu yeniden ele alıyor olabilirsin. Bunu bir yük olarak değil, sağlam bir zemin kurmak için verilen ikinci bir şans olarak düşün. Öğle saatlerinde Güneş ile Jüpiter arasındaki kare, ortak para ya da yatırım konularında aceleci davranmaman gerektiğini hatırlatıyor.

Bekar Oğlaklar için yakın çevrede, belki bir kardeş ya da komşu aracılığıyla tanışacağın biri ilgini çekebilir. Partnerliysen, gün içinde atacağın tatlı bir mesaj onun gününü güzelleştirir. Akşam bir kitap ya da günlüğüne yazacağın birkaç satır zihnini toparlamana yardım edecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…