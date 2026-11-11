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Oğlak Burcu right-white
12 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.11.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 12 Kasım Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Kariyer evinde geri hareket eden Venüs, düz harekete geçmeye yalnızca birkaç gün uzakta. İş hayatında belirsiz kalan bir konu, bir onay ya da bir görüşme yeniden gündeme gelmeye hazırlanıyor. Bugün aceleci bir adım atmak yerine stratejini sessizce güncelle; doğru an geldiğinde hazır olacaksın.

Ay gün boyunca içsel dünyanı temsil eden evde dolaşıyor. Biraz geri çekilmek, dinlenmek ve iç sesini dinlemek sana iyi gelir. Gece yarısına doğru Ay senin burcuna geçecek ve yarından itibaren enerjinin belirgin şekilde yükseldiğini hissedeceksin. Bu akşamı erken yatmak için değerlendir.

Bekar Oğlaklar, geçmişten tanıdığın birinin aklına düşmesine şaşırmasın; acele etmeden duygularını tart. Partnerli Oğlaklar içinse sakin, baş başa bir akşam ilişkiye derinlik katacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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