Kariyer evinde geri hareket eden Venüs, düz harekete geçmeye yalnızca birkaç gün uzakta. İş hayatında belirsiz kalan bir konu, bir onay ya da bir görüşme yeniden gündeme gelmeye hazırlanıyor. Bugün aceleci bir adım atmak yerine stratejini sessizce güncelle; doğru an geldiğinde hazır olacaksın.

Ay gün boyunca içsel dünyanı temsil eden evde dolaşıyor. Biraz geri çekilmek, dinlenmek ve iç sesini dinlemek sana iyi gelir. Gece yarısına doğru Ay senin burcuna geçecek ve yarından itibaren enerjinin belirgin şekilde yükseldiğini hissedeceksin. Bu akşamı erken yatmak için değerlendir.

Bekar Oğlaklar, geçmişten tanıdığın birinin aklına düşmesine şaşırmasın; acele etmeden duygularını tart. Partnerli Oğlaklar içinse sakin, baş başa bir akşam ilişkiye derinlik katacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…