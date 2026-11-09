Sevgili Oğlak, bugün başarı rüzgârı senden yana esiyor. Sabah kariyer evindeki Venüs, Mars'tan uyumlu bir destek alıyor. İş hayatında güzel bir gelişme, bir takdir ya da hayırlı bir teklif kapını çalabilir. Çalışkanlığın bugün herkesin gözünde.

Öğleye doğru Ay Yay'a, ruhunun dinlenme alanına geçiyor. Öğleden sonra biraz sessizliğe ve kendi iç dünyana çekilmek isteyebilirsin. Kısa bir mola, bir fincan çay ya da sevdiğin bir müzik seni yeniler. Bu sakinlik, yarın yapacağın büyük işler için enerji depolamanı sağlıyor.

Akşam iş düzeninde küçük bir sürpriz olabilir; belki bir toplantının yeri değişecek, belki yeni bir görev gelecek. Esnek davranırsan bu değişiklik senin lehine olacak. Partnerli Oğlak, sevdiğiyle sessiz ama huzurlu bir akşam geçirecek. Bekar Oğlak ise içindeki romantik tarafı keşfetmeye başlıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…