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Oğlak Burcu right-white
10 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 10 Kasım Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün başarı rüzgârı senden yana esiyor. Sabah kariyer evindeki Venüs, Mars'tan uyumlu bir destek alıyor. İş hayatında güzel bir gelişme, bir takdir ya da hayırlı bir teklif kapını çalabilir. Çalışkanlığın bugün herkesin gözünde.

Öğleye doğru Ay Yay'a, ruhunun dinlenme alanına geçiyor. Öğleden sonra biraz sessizliğe ve kendi iç dünyana çekilmek isteyebilirsin. Kısa bir mola, bir fincan çay ya da sevdiğin bir müzik seni yeniler. Bu sakinlik, yarın yapacağın büyük işler için enerji depolamanı sağlıyor.

Akşam iş düzeninde küçük bir sürpriz olabilir; belki bir toplantının yeri değişecek, belki yeni bir görev gelecek. Esnek davranırsan bu değişiklik senin lehine olacak. Partnerli Oğlak, sevdiğiyle sessiz ama huzurlu bir akşam geçirecek. Bekar Oğlak ise içindeki romantik tarafı keşfetmeye başlıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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