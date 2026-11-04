Sevgili Oğlak, akşamüstü kariyer alanında bir kıpırtı var. Ay 17.55'te Terazi'ye, onuncu evine geçiyor ve görünürlüğünü artırıyor. Retro Venüs de aynı evde olduğu için geçmişte üzerinde çalıştığın bir iş yeniden gündeme gelebilir, ya da eski bir iş bağlantısı seni hatırlayabilir. Bu fırsatı değerlendirmek için kendini tanıtmaya hazır ol.

Gün boyunca ise Ay dokuzuncu evinde, Başak'ın son derecelerinde kimseye uğramadan ilerliyor. Eğitim, seyahat ya da resmi işlerle ilgili bir süreç yerinde sayabilir. Telaşlanma; bu sadece geçici bir duraklama. Öğleden sonrayı okumak, araştırmak ya da plan yapmak için kullan.

Ev ve aile konularında 21.35 civarı hassas. Ay dördüncü evindeki Neptün'le karşıtlık kurarken iş ile ev arasında kaldığını hissedebilirsin. Ailenden biri senden belirsiz bir şey bekleyebilir; net bir soru sorman işleri kolaylaştırır. Gece yarısından sonra ikinci evindeki Plüton'la kurulan Ay üçgeni ise maddi konularda derin bir güven hissi getiriyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…