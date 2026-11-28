Türkiye, yaklaşık 18 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı konumunu koruyor ve komşu ülkenin günlük tüketim, sağlık, enerji ve inşaat alanlarındaki ürün ihtiyacının karşılanmasında kritik bir tedarikçi rolü üstleniyor. İki ülke arasındaki mal ticareti 2025 yılında 3,11 milyar dolara ulaşırken bu rakam Gürcistan'ın toplam mal ticaretinin yaklaşık yüzde 12'sine karşılık geldi. Türkiye, 2026'nın ilk sekiz ayında da 1,92 milyar dolarla Gürcistan'ın en fazla ithalat yaptığı ülke oldu.

Mal ticareti, turizm, doğrudan yatırım ve kişisel para transferleri birlikte hesaplandığında iki ülke arasındaki doğrudan ekonomik hacim yıllık yaklaşık 4 milyar doları buluyor. Bu toplamın içinde Türk şirketlerinin Gürcistan'daki cirosu, sağladıkları istihdam ve geçmiş yıllarda yaptıkları yatırımlar bulunmuyor.