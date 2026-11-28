Boykot Çağrıları Büyürken Gürcistan Ekonomisinin Türkiye ile Bağı Rakamlara Yansıdı
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Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis şiddetinin ardından Türkiye'de Gürcistan'a karşı boykot çağrıları yükseldi. Çağrıların hedefindeki ülke, günlük tüketimden sağlığa, enerjiden inşaata kadar uzanan ürün tedarikinde Türkiye'ye bağımlı durumda bulunuyor. Yaklaşık 18 yıldır süren ticari ortaklığın turizm, yatırım ve para transferi rakamları ise iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin ne kadar derine indiğini gösteriyor.
Türkiye 18 yıldır en büyük ticaret ortağı.
Türk turistler yüz milyonlarca dolar harcadı.
Boykot çağrıları tur iptallerini beraberinde getirdi.
Yaklaşık 3 bin Türk şirketi faaliyette.
Yatırım ve para akışı da sürüyor.
İsrail'den gelen turist sayısı artıyor.
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