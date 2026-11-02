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Oğlak Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 3 Kasım Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sabaha karşı Ay ile Jüpiter arasında oluşan kavuşum sekizinci evinde ortak kaynaklar, borç ve derin duygular alanını harekete geçirerek günü başlatıyor. Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren dokuzuncu evinde eğitim, yurt dışı ve geniş bakış açısı konularını öne çıkarıyor. Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare altıncı evindeki iş düzeninde ani bir değişiklik getirebilir. Dördüncü evdeki Satürn ve Neptün yuvaya dair yükümlülükleri hatırlatıyor.

Maddi olarak on birinci evde görünür olan Güneş ve geri giden Merkür arkadaşlardan gelen ortak bir teklifi yeniden tartıyor. Sekizinci eve uzanan Mars ve Jüpiter vergi ve borç gibi ortak yükleri öne çıkarıyor. Gün doğmadan Venüs'e uzanan Ay sekstili kariyerden gelen bir ödeme konusunda rahatlık sağlayabilir. Her teklifin şartını yazılı al.

Peki ya aşk? Onuncu evde görünür olan geri hareketli Venüs iş ve ilişki dengesini sorgulatıyor. Sabaha karşı süren yumuşak etki partnerine ayıracağın zamanı planlamana yardım ediyor. Bekar Oğlak ise meslek çevresinde tanıştığı birine akşam kısa bir selam gönderebilir. Aceleci olmamak sana yarar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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