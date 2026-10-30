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Oğlak Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 31 Ekim Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay yedinci evinde ilişkilere ve ortaklıklara dikkat çekiyor. Ay'ın sabah Merkür'le kurduğu uyumlu üçgen birinin niyetini daha doğru anlamana yardım ediyor. Dördüncü evdeki Satürn ve Neptün ev ve aile sorumluluklarını hatırlatıyor; yatmadan önce belirginleşen Jüpiter ve Satürn açısı bunu ağırlaştırabilir. Aile içinde sabırlı ve net ol. Konuşmaların uzamasına izin verme.

Maddi olarak ortak para, kredi ve vergi konularında hareketlilik var; Mars ve Jüpiter sekizinci evinde bunu destekliyor. On birinci evini yoklayan geri hareketli Merkür arkadaş çevresinden gelen bir para önerisini gözden geçirmeni istiyor. Hiçbir söze yazılı teyit olmadan güvenme.

Peki ya aşk? Onuncu evde dolaşan geri hareketli Venüs iş ile ilişki arasındaki dengeyi yeniden tartıyor. Partnerine ayıracağın saati önceden belirlemek ilişkiyi korur. Bekar Oğlak ise çalışma ortamındaki bir arkadaşlığın nereye gittiğini sorgulayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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