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Koç Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 31 Ekim Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay gün boyunca dördüncü evinde ilerleyerek ev, aile ve kökler konusunu öne çıkarıyor. Öğleye doğru Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen ertelediğin bir aile konuşmasını açmak için uygun bir zemin hazırlıyor. Birinci evdeki Satürn sabır istiyor; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bu isteği ağırlaştırabilir. Acele edip sert çıkma.

Maddi olarak geri giden Merkür sekizinci evinde ortak giderleri ve eski bir borç kalemini yeniden düşündürüyor. Kart ekstresini ve taksit listesini sakin kafayla incele. Beşinci evdeki Mars ve Jüpiter eğlenceye para ayırma isteğini büyütüyor, bu yüzden harcama sınırını baştan koy.

Gelelim aşka. Yedinci evini sorgulayan geri hareketli Venüs ilişkide yarım kalmış bir konuyu gündeme getirebilir. Partnerinle karşılıklı oturup konuşmak yanlış anlaşılmaları dağıtır. Bekar Koç ise eski bir tanışıklığın yeniden belirmesine şaşırmamalı. Küçük bir sürpriz ilişkiye sıcaklık katar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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