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Koç Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 25 Ekim Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bütün gün burcunda kalırken kendini rahat, cesur ve neredeyse yenilenmiş hissedebilirsin. Gece yarısından sonra Mars'la kurduğu üçgen sabaha taze bir motivasyon bırakmış olabilir; ikindiye doğru Jüpiter'le yaptığı üçgen ise kendi planına inanma isteğini büyütüyor. Bugün atacağın küçük bir adım, haftanın geri kalanına yön verebilir.

Maddi olarak yeni bir kaynak ya da büyük bir yatırım peşinde koşmak yerine küçük ama tekrar eden bir gelir fikrini hesaplamak daha doğru. Merkür'ün geri yürüyüşü ortak paradaki belirsiz bir noktayı yeniden gösterebilir; rakamları sakin bir yemek masasında konuşmak yeterli.

Gelelim aşka. Öğle vakti geri hareketli Venüs Terazi'ye dönerken yedinci evinde yarım kalmış bir ilişki sorusunu yeniden açıyor. Partnerine, ilişkinin dengesinde nerede durduğunu merakla sor, savunmaya geçme. Bekar Koç ise çekici bulduğu birine aceleyle mesaj yazmamalı; bir gün beklemek ona fazlasıyla cevap verir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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