Sevgili Koç, haftaya Boğa Dolunayı'yla giriyorsun ve dolunay senin kazanç, değer ve sahip olduğun şeyler alanında doğuyor. Sabahın erken saatlerinde Güneş'in tam karşısına geçen Ay, geçen aylarda para ve emek konusunda yarım kalan bir hikâyeyi görünür kılıyor. Gün içinde sakin kalmak için kararları öğleden sonraya bırak.

Maddi olarak bir gelirin bitmesi ya da bir harcamanın sonuçlanması bugün gündeme gelebilir. Merkür geri giderken ortak para konusunda yeni bir şey başlatma; mevcut durumu netleştirmek yeterli. Bütçeni sakin bir akşam masasında, kâğıt kalemle yeniden kurmak seni rahatlatır.

Gelelim aşka. Gece Venüs'le karşı karşıya gelen Ay, yedinci evindeki ilişki dengesini yeniden sorguluyor. Partnerine kendi ihtiyacını açıkça söylemek bağınızı güçlendirir. Bekar Koç ise kendine değer verdiğini hissettiren birine yaklaşırken ilk hevesi değil, tutarlılığı ölçü almalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…