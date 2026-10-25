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Oğlak Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Ekim Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Boğa Dolunayı aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanında doğuyor. Sabaha doğru Dolunay içinde sakladığın bir duyguyu söylemek için sana cesaret verirken, Ay'ın Plüton'la kuracağı kare para ve değer konusunda eski bir konuyu masaya getirebilir. Güneş arkadaşlık alanında olduğu için çevrenden gelen destek hissediliyor.

Maddi olarak gelir ve harcama dengende bir dönemin kapanışı var; bütçeni sadeleştirmek için doğru bir gün. Retro Merkür arkadaşlarla yapılan ortak harcamaları karıştırabilir, kimin ne ödediğini baştan netleştir. Bugün kalbinin sesine de kulak ver.

Peki ya aşk? Dolunay kalbinin sesini duymak için seni sessiz bir köşeye çağırıyor. Partnerine onu neden sevdiğini küçük bir cümleyle hatırlatmak ilişkiyi ısıtır. Bekar Oğlak ise bir arkadaş ortamında beliren ilgiye, duygularını hızlandırmadan karşılık vermeli ve ölçülü kalmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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