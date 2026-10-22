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Oğlak Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 23 Ekim Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş'in Akrep'e geçmesiyle arkadaş çevreni, ortak hedeflerini ve gelecek planlarını yeniden düşünmek için güçlü bir aralık açılıyor. Sabahın serinliğinde Ay'ın Merkür'le kurduğu üçgen, bir toplulukta ya da grup yazışmasında söz alırken sana güven veriyor. Öğle civarında bir arkadaşının önerisi seni düşündürebilir, hemen cevap verme.

Maddi olarak grup içi paylaşılan giderlerde kimin ne kadar ödediğini bugün netleştir. Yarın başlayacak Merkür retrosu bu tür belirsiz anlaşmaları karıştırmayı sever; yazılı küçük bir not bile işini görür.

Peki ya aşk? Arkadaşlıkla ilişki arasındaki çizgi, retro Venüs yüzünden bulanıklaşıyor. Bir dostluğun fazlasını istiyorsan bunu sakin bir ortamda ifade etmek, ima ile geçiştirmekten daha sağlıklı. Partnerin varsa ona arkadaşlarından gelen bir haberi anlat. Bekar Oğlak ise sosyal bir etkinlikte hevesi kırmadan ölçülü kalmalı. Geceye doğru Ay'ın Koç'a geçişiyle birlikte kafandaki hedefler netleşir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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