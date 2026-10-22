Sevgili Oğlak, Güneş'in Akrep'e geçmesiyle arkadaş çevreni, ortak hedeflerini ve gelecek planlarını yeniden düşünmek için güçlü bir aralık açılıyor. Sabahın serinliğinde Ay'ın Merkür'le kurduğu üçgen, bir toplulukta ya da grup yazışmasında söz alırken sana güven veriyor. Öğle civarında bir arkadaşının önerisi seni düşündürebilir, hemen cevap verme.

Maddi olarak grup içi paylaşılan giderlerde kimin ne kadar ödediğini bugün netleştir. Yarın başlayacak Merkür retrosu bu tür belirsiz anlaşmaları karıştırmayı sever; yazılı küçük bir not bile işini görür.

Peki ya aşk? Arkadaşlıkla ilişki arasındaki çizgi, retro Venüs yüzünden bulanıklaşıyor. Bir dostluğun fazlasını istiyorsan bunu sakin bir ortamda ifade etmek, ima ile geçiştirmekten daha sağlıklı. Partnerin varsa ona arkadaşlarından gelen bir haberi anlat. Bekar Oğlak ise sosyal bir etkinlikte hevesi kırmadan ölçülü kalmalı. Geceye doğru Ay'ın Koç'a geçişiyle birlikte kafandaki hedefler netleşir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…